به گزارش ایلنا، مهدی ترابی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و همچنین سکوت برخی چهره‌های ورزشی در روزهای اخیر، توضیحاتی ارائه کرد.

او گفت: به نمایندگی از بسیاری از ورزشکاران می‌گویم سکوتی که از برخی از ما در این چند روز دیده شده، به معنای بی‌غیرتی یا بی‌تفاوتی نسبت به ایران، مردم و رهبرمان نیست. شرایطی به وجود آمده که کوچک‌ترین حمایت از کشور و مردم می‌تواند باعث محدود شدن یا از دسترس خارج شدن صفحات شخصی در شبکه‌های اجتماعی شود.

ترابی در ادامه افزود: بسیاری از ورزشکارانی که سکوت کرده‌اند، در دل خود ناراحتی و خشم زیادی دارند و اگر شرایط اجازه بدهد، صدای خود را بلندتر بیان خواهند کرد.

او همچنین تأکید کرد: با وجود همه سختی‌ها و اتفاقاتی که رخ داده، دل ما برای مردم و کشورمان محکم است و باور داریم در نهایت مردم ایران پیروز خواهند شد.

