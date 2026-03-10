ترابی: دلمان قرص است که مردم ایران پیروز میشوند
بازیکن تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به سکوت برخی ورزشکاران در روزهای اخیر تأکید کرد این سکوت به معنای بیتفاوتی نیست و بسیاری از ورزشکاران همچنان حامی مردم و کشورشان هستند.
به گزارش ایلنا، مهدی ترابی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و همچنین سکوت برخی چهرههای ورزشی در روزهای اخیر، توضیحاتی ارائه کرد.
او گفت: به نمایندگی از بسیاری از ورزشکاران میگویم سکوتی که از برخی از ما در این چند روز دیده شده، به معنای بیغیرتی یا بیتفاوتی نسبت به ایران، مردم و رهبرمان نیست. شرایطی به وجود آمده که کوچکترین حمایت از کشور و مردم میتواند باعث محدود شدن یا از دسترس خارج شدن صفحات شخصی در شبکههای اجتماعی شود.
ترابی در ادامه افزود: بسیاری از ورزشکارانی که سکوت کردهاند، در دل خود ناراحتی و خشم زیادی دارند و اگر شرایط اجازه بدهد، صدای خود را بلندتر بیان خواهند کرد.
او همچنین تأکید کرد: با وجود همه سختیها و اتفاقاتی که رخ داده، دل ما برای مردم و کشورمان محکم است و باور داریم در نهایت مردم ایران پیروز خواهند شد.