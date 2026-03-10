یحیی گل‌محمدی به پویش هلال‌احمر پیوست

سرمربی پیشین پرسپولیس و فولاد خوزستان با پیوستن به پویش «ایران ما» از مردم خواست در کنار هلال‌احمر برای کمک به آسیب‌دیدگان همراه شوند.

به گزارش ایلنا، در پی شرایط به‌وجود آمده و تلاش گسترده مردم برای کمک‌رسانی به هم‌وطنان آسیب‌دیده، یحیی گل‌محمدی سرمربی پیشین تیم‌های پرسپولیس، تراکتور و فولاد خوزستان نیز به پویش «ایران ما» جمعیت هلال‌احمر پیوست.

گل‌محمدی که سابقه بازی در تیم ملی فوتبال ایران را نیز در کارنامه دارد، با اعلام حمایت از این پویش، از مردم خواست در کنار نیروهای هلال‌احمر برای کمک به آسیب‌دیدگان همراه شوند.

او در این باره گفت: برای همه مردم ایران آرزوی سلامتی دارم و از همه کسانی که در این شرایط با جان و دل به مردم خدمت می‌کنند تشکر می‌کنم. من هم به پویش «ایران ما» هلال‌احمر پیوستم تا در حد توانم به آسیب‌دیدگان در این وضعیت کمک کنم و از مردم عزیز و فداکار ایران می‌خواهم به این پویش بپیوندند.

