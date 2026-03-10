یحیی گل محمدی به هلال احمر پیوست

به گزارش ایلنا، با توجه به شرایط شکل گرفته، هموطنان به هر نحوی در تلاش به کمک رسانی هستند. در این بین یحیی گل محمدی مدافع اسبق تیم ملی که سابقه هدایت تیم‌های پرسپولیس، تراکتور و فولاد خوزستان و ... را در کارنامه دارد، به پویش " ایران ما" در هلال احمر پیوست تا به این نحو در کمک رسانی به هم‌میهنان آسیب دیده یاری کند.

گل محمدی در این خصوص گفت: برای همه مردم ایران آرزوی سلامتی دارم

از همه کسانی که با جون و دل دارند تو این شرایط به مردم خدمت میکنند تشکر میکنم

من به پویش ((ایران ما)) هلال احمر پیوستم و در حد توانم به آسیب دیدگان ، در این وضعیت جنگی کمک میکنم از همه مردم عزیز و فداکار ایران میخواهم به این پویش در کنار عزیزان هلال احمر بپیوندند.