پیشبینی جذاب اینفانتینو از فاتح جام جهانی
رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال، در گفتگویی اختصاصی با روزنامه اسپانیایی «آاس»، از مدعیان اصلی فتح جام جهانی پرده برداشت و گفت این بازیها، به یک فستیوال باشکوه و تاریخی برای تمام عاشقان فوتبال تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایلنا، روزنامه اسپانیایی «آاس» در شماره بیستهزارم خود که سهشنبه منتشر شد، مصاحبهای با جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، منتشر کرد.
محور اصلی این گفتوگوی جذاب و جنجالی، جام جهانی 2026 بود که قرار است ماه ژوئن (خرداد) آغاز شود؛ در حالی که ایالات متحده به عنوان یکی از سه کشور میزبان مسابقات درگیر یک درگیری مسلحانه در خاورمیانه است. رییس فیفا ترجیح داد از این موضوع عبور کند و حتی وعده داد که این رقابتها «موفقیتآمیز» خواهد بود.
اینفانتینو گفت: «اگر بازیکنی هنگام صحبت کردن دهانش را بپوشاند و حرفی بزند که پیامدهای نژادپرستانه داشته باشد، طبیعتاً باید اخراج شود. البته در پروندههای انضباطی باید شرایط بررسی و شواهد ارائه شود، اما از این پس نمیتوانیم چنین رفتارهایی را تحمل کنیم.»
او درباره جام جهانی افزود: «این جام جهانی فوقالعاده و استثنایی خواهد بود. در ایالات متحده، مکزیک و کانادا انتظاری بیسابقه وجود دارد. در چهار هفته بیش از ۵۰۰ میلیون درخواست بلیت دریافت کردهایم. این رقم شگفتانگیز است. ما تقریباً هفت میلیون بلیت داریم، اما ۵۰۰ میلیون درخواست چیزی است که در تاریخ فیفا یا هیچ نهاد دیگری دیده نشده است. ۷۷ بازی از ۱۰۴ مسابقه بیش از یک میلیون درخواست بلیت داشتهاند و بقیه هم نزدیک به همین رقم هستند. تمام ورزشگاهها پر خواهند شد و یک جشن بزرگ برگزار میشود. زمانی میگفتند فوتبال در آمریکا اهمیت زیادی ندارد، اما این موضوع تغییر کرده است. این رویداد بسیار عظیم خواهد بود؛ فراتر از یک تورنمنت یا رقابت ورزشی، یک رویداد اجتماعی است که جهان برای تماشای آن متوقف میشود.»
او در ادامه اسپانیا را یکی از مدعیان اصلی قهرمانی معرفی کرد و گفت: «اسپانیا یکی از مدعیان است. البته تیمهای دیگری هم هستند، اما ما قدرت اسپانیا را میشناسیم. این تیم در رتبه نخست ردهبندی جهانی قرار دارد و باید جزو مدعیان باشد.»
در بخش دیگری از این مصاحبه، اینفانتینو درباره نژادپرستی در فوتبال و بهویژه مساله وینیسیوس جونیور، ستاره رئال مادرید و تیم ملی برزیل، صحبت کرد. او که ده سال است ریاست فیفا را بر عهده دارد، گفت پرونده پرستیانی (بازیکن بنفیکا) را فراموش نکرده است.
اینفانتینو تأکید کرد: «باید با تمام توان با این مسئله مبارزه کنیم. در سال ۲۰۲۶ زندگی میکنیم و غیرقابل قبول است که کسی به خاطر منشأ یا ریشهاش مورد تبعیض قرار گیرد. بعضیها میگویند نژادپرستی مشکل جامعه است؛ بله، اما ما باید آن را در فوتبال حل کنیم و جامعه هم هر طور صلاح بداند در سایر بخشها با آن برخورد کند. در فوتبال جایی برای نژادپرستی نیست و هیچ بهانهای برای تحمل آن وجود ندارد. تحمل صفر. بستن دهان فایدهای ندارد، چون وقتی چنین کاری میشود یعنی حرف بدی در حال گفته شدن است.»