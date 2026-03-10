فرجام تلخ تفریح در مرسیساید
ستاره سابق سیتی به اتهام ضرب و شتم بازداشت شد
ستاره سابق و جنجالی باشگاه منچسترسیتی که سابقه طولانی در درگیریهای انضباطی دارد، به دلیل نزاع در جریان بازی گلف، بازداشت شد.
به گزارش ایلنا، طبق گزارش اختصاصی نشریه «دیلی میل»، درگیری اخیر جویی بارتون عواقب وخیمی برای طرف مقابل داشته است؛ به طوری که قربانی این حادثه به دلیل جراحات شدید در نواحی حساس صورت و قفسه سینه (دندهها) بلافاصله به مراکز درمانی منتقل و بستری شد. این یاغی ۴۳ ساله که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی انگلیس و باشگاههای سرشناسی چون منچسترسیتی، نیوکاسل، مارسی، رنجرز، برنلی و کویینز پارک رنجرز را در کارنامه دارد، پس از خداحافظی از مستطیل سبز به مربیگری روی آورد و هدایت فلیتوود تاون و بریستول روورز را تجربه کرد، اما گویی جنجالهای بیپایان او در قامت مربی نیز دستبردار او نیستند.
سخنگوی پلیس مرسیساید در گفتگو با دیلی میل اظهار داشت:«میتوانیم تأیید کنیم که پس از گزارشهایی درباره یک حمله در هویتون در روز یکشنبه ۸ مارس، دو نفر بازداشت شدند. حدود ساعت ۹ شب، خدمات اورژانس پس از گزارشهایی مبنی بر حمله به یک مرد در نزدیکی باشگاه هویتون فراخوانده شدند. قربانی برای بررسی آسیبهای صورت و دندههایش به بیمارستان منتقل شد. یک مرد ۵۰ ساله و یک مرد ۴۳ ساله بازداشت شدهاند و برای بازجویی در بازداشت پلیس هستند.»
روایتهای منتشر شده حاکی از آن است که جرقه این نزاع ابتدا در فضای داخلی باشگاه گلف هویتون زده شده است. با این حال، گزارشها نشان میدهند که در ادامه درگیری، پای یک سلاح که از خارج از محیط باشگاه تهیه شده بود به میان آمده است؛ موضوعی که ادعای احتمالی بارتون مبنی بر «دفاع مشروع» را در این پرونده تقویت میکند.
بازداشت اخیر، نخستین برخورد این چهره جنجالی با قانون نیست. همین چند ماه پیش در مارس ۲۰۲۵، بارتون به دلیل حمله به یک فرد دیگر محکوم شد و در حال حاضر یک حکم ۱۲ هفتهای حبس تعلیقی را پشت سر میگذارد که این اتفاق جدید میتواند وضعیت قانونی او را به شدت متزلزل کند. علاوه بر درگیریهای فیزیکی، او اخیراً با اظهارات تند و جنجالبرانگیز در تلویزیون علیه «انیولا آلوکو» نیز به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود تا نشان دهد حاشیه، جزئی جداییناپذیر از زندگی ورزشی و شخصی اوست.