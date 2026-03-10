چالش بزرگ گواردیولا: سیتی مقابل طوفان برنابئو

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی خیلی زود واکنش خود را نشان داد. توقف ناامیدکننده میانه هفته، جایی که شاگردان پپ گواردیولا برابر ناتینگهام فارست به تساوی رسیدند، می‌توانست به یک هشدار جدی تبدیل شود. سیتی در آن مسابقه مالکیت و جریان بازی را در اختیار داشت، اما ضربه نهایی را در لحظات پایانی دریافت کرد؛ گلی از اندرسون که عملاً فرصتی برای جبران باقی نگذاشت و امتیازها را از دسترس خارج کرد.

پاسخ اما در سنت جیمز پارک داده شد، آن هم در چارچوب جام حذفی انگلیس. سیتی نه‌تنها اثرات تساوی لیگ را پشت سر گذاشت، بلکه از شوک شروع تهاجمی نیوکسل هم عبور کرد. میزبان خیلی زود به گل رسید؛ تونالی با پاس عمقی دقیق خود قلب خط دفاع سیتی را از هم گسست و بارنز با ضربه‌ای حساب‌شده این موقعیت را به گل تبدیل کرد. در این لحظه، همه‌چیز به نفع «کلاغ‌ها» پیش می‌رفت.

با این حال، تیمی که مقصد بعدی‌اش رویارویی با رئال مادرید است، خیلی زود چهره واقعی خود را نشان داد. منچسترسیتی در شرایطی بازی را برگرداند که فهرست غایبانش قابل‌توجه بود: هالند حتی روی نیمکت حضور نداشت، دیاز و گهی در قلب دفاع غایب بودند، رودری بازی نمی‌کرد و چند مهره کلیدی دیگر نیز در دسترس نبودند. با وجود این کمبودها، سیتی موفق شد بازگشتی قاطع داشته باشد و همچنان در مسیر جام حذفی باقی بماند؛ یکی از چهار جامی که این فصل در برنامه جاه‌طلبانه آن‌ها قرار دارد. هدف روشن است: تلاش برای فتح چهارگانه، هرچند فشردگی مسابقات بزرگ‌ترین تهدید این مسیر محسوب می‌شود.

پایان فصل، آزمونی طاقت‌فرسا برای تیم گواردیولا خواهد بود. قرعه جام حذفی که تقابل با لیورپول را قطعی کرده، تنها بخشی از برنامه‌ای سنگین است که در هفته‌های آینده انتظار سیتی را می‌کشد. فهرست بازی‌ها نفس‌گیر است: رئال مادرید، وستهم، رئال مادرید در دیدار برگشت، آرسنال در فینال جام اتحادیه، سپس لیورپول، چلسی و دوباره آرسنال.

در فاصله‌ای کوتاه پس از جدال حساس با رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا، سیتی باید در فینال جام اتحادیه مقابل آرسنال صف‌آرایی کند. تنها یک ماه بعد، دو تیم بار دیگر روبه‌روی هم قرار می‌گیرند؛ این‌بار در مسابقه‌ای که می‌تواند سرنوشت قهرمانی لیگ برتر را تعیین کند. پرسش اصلی درباره شانس منچسترسیتی دقیقاً همین‌جاست: آیا آن‌ها قادر خواهند بود بازیکنانشان را از نظر بدنی در وضعیت مطلوب نگه دارند؟

مدیریت خستگی، جلوگیری از مصدومیت‌ها و پیشگیری از بازگشت آسیب‌های قدیمی، چالشی حیاتی برای کادر فنی است؛ مشکلی که فصل گذشته ضربه بزرگی به سیتی زد و به اولین فصل بدون جام دوران گواردیولا انجامید. از همین زاویه، پیروزی در خانه نیوکسل اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

در این مسابقه، مرموش وظیفه‌ای شبیه نقش هالند را بر عهده داشت و گونزالس جای خالی رودری را پر کرد. هالند نروژی و رودری مادریدی با احتیاط کامل مدیریت می‌شوند، چرا که آن‌ها مهره‌هایی هستند که می‌توانند در لحظات سرنوشت‌ساز تفاوت را رقم بزنند. با این حال، دیدار برابر نیوکسل یک نکته مهم را برجسته کرد: منچسترسیتی از عمق ترکیب قدرتمندی برخوردار است. شاید تجربه برخی بازیکنان به اندازه ستاره‌های اصلی نباشد، اما از نظر استعداد، کیفیت فنی و اعتمادبه‌نفس، کمبودی دیده نمی‌شود.

آنچه در پیش است، فصلی با پایانی پرهیجان است؛ پایانی که می‌تواند هم‌زمان نقطه ختم یک دوره باشد. دوره‌ای که گواردیولا در ورزشگاه اتحاد ساخته و شاید در آینده، مسیر را برای جانشین او هموار کند تا سیتی همچنان در بالاترین سطح فوتبال اروپا و انگلیس بجنگد. منچسترسیتی با تمام توان به دنبال فتح همه جام‌هاست و هنوز از این رویا عقب‌نشینی نکرده است.

