خبر خوب برای سیتی: هالند آماده بازی با رئال مادرید

به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند، ستاره خط حمله منچسترسیتی که در این فصل ۲۹ گل برای تیمش به ثمر رسانده، در دیدار جام حذفی برابر نیوکسل در ترکیب تیمش حضور نداشت؛ تصمیمی که پپ گواردیولا آن را «استراحت برنامه‌ریزی‌شده» برای این مهاجم نروژی توصیف کرده بود.

هالند پیش از آن مسابقه در دیدار مقابل ناتینگهام فارست ۹۰ دقیقه کامل برای سیتی به میدان رفته بود. او پیش از آن بازی نیز به تازگی از یک ناراحتی جسمانی رهایی پیدا کرده بود؛ مشکلی که حدود ۱۰ روز قبل باعث شد دیدار تیمش برابر لیدز یونایتد را از دست بدهد. با این حال این مهاجم نروژی در سال ۲۰۲۶ هنوز به فرم گلزنی همیشگی‌اش نرسیده و تنها چهار گل به ثمر رسانده که دو مورد از آنها از روی نقطه پنالتی بوده است.

گواردیولا در بازی آخر هفته فرصت خوبی پیدا کرد تا به تعدادی از مهره‌های اصلی تیمش استراحت بدهد. در آن مسابقه تنها نیکو اورایلی و ماتئوس نونس، که احتمال دارد در ترکیب اصلی دیدار چهارشنبه قرار بگیرند، از ابتدا در زمین حضور داشتند. در ادامه نیز آنتوان سمنیو، فیل فودن و رایان شرکی در دقایق پایانی وارد زمین شدند، در حالی که بازیکنانی مانند رودری، دوناروما، دیاز، گوهی، برناردو و آیت‌نوری اصلاً به میدان نرفتند.

در عین حال منچسترسیتی برای سفر به مادرید دو بازیکن خود را در اختیار نخواهد داشت. متئو کواچیچ و یوشکو گواردیول به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم نیستند. شاگردان گواردیولا قرار است ظهر امروز راهی مادرید شوند و سرمربی سیتی نیز پیش از دیدار چهارشنبه شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در نشست خبری شرکت خواهد کرد.

