با توجه به تعطیلی فوتبال
شروع غیررسمی فوتبال ایران: منتخب مازنیهای لیگ برتر برابر نساجی!
با توجه به تعطیلی لیگ، بازیکنان برای آماده ماندن در شرایط مسابقه همچنان تمرینات خود را به صورت جدی دنبال میکنند.
بازیکنان مازندرانی لیگ برتر راهی استان خود شدهاند و طی مدت اخیر تمرینات را در کنار یکدیگر نیز دنبال میکنند.
نکته جالب توجه اینکه تمرینات تیم نساجی قائمشهر نیز که اکنون صدرنشین لیگ دسته اول و مدعی صعود به لیگ برتر محسوب میشد، از چندی پیش استارت خورده است.
در این راستا گفته میشود این تیم قرار است روز پنج شنبه در دیداری تدارکاتی برابر منتخب مازندرانیهای لیگ برتر حاضر شوند که این روزها به واسطه تعطیلی لیگ برتر راهی استان خود شدهاند.
بازیکنانی مثل دانیال اسماعیلی فر، شجاع خلیل زاده، مهرشاد اسدی، ابوالفضل رزاقی نیا، امیرمحمد محکمکار، پویا پورعلی، رحمان جعفری، فرشاد فرجی، مرتضی پورعلی گنجی و ... از جمله مازنیهایی محسوب میشوند که گفته میشود قرار است در قالب تیم منتخب مازندران برابر نساجی در جدالی تدارکاتی حاضر شوند.
این در حالیست که به واسطه شرایط جنگی و البته وضعیت نامشخص حضور تیم ملی در جام جهانی 2026 سلامت بازیکنان و آمادگی آنها موردتوجه است.