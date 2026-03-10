مودریچ خبر بازگشت به رئال مادرید را رد کرد

به گزارش ایلنا، در روزهای گذشته رسانه‌های ایتالیایی گزارش‌های متعددی منتشر کردند که در آنها از احتمال حضور ماسیمیلیانو آلگری روی نیمکت رئال مادرید در فصل آینده صحبت شده بود. بر اساس این گمانه‌زنی‌ها، سرمربی فعلی میلان می‌تواند یکی از گزینه‌های مدنظر فلورنتینو پرز برای هدایت کهکشانی‌ها باشد و حتی احتمال دارد مدیران باشگاه مادریدی به زودی مذاکراتی را برای انتخاب جانشین آلوارو آربلوا آغاز کنند.

مطرح شدن نام آلگری در اطراف نیمکت سانتیاگو برنابئو خیلی زود شایعه دیگری را نیز به همراه داشت. برخی گزارش‌ها مدعی شدند که این مربی ایتالیایی ممکن است برای پذیرش هدایت رئال مادرید شرط بازگشت لوکا مودریچ را مطرح کند. بر اساس همین گمانه‌زنی‌ها گفته می‌شد این هافبک کروات می‌تواند دوباره به مادرید برگردد و حتی احتمال انتقال آدرین ربیو، هافبک آماده و درخشان میلان، نیز به این تیم مطرح شده بود.

در همین راستا روزنامه بیلد نیز در گزارشی نوشت که مدیران رئال مادرید شاید به فکر بازگرداندن مودریچ باشند تا با حضور دوباره او یک رهبر باتجربه در رختکن و همچنین در زمین مسابقه داشته باشند.

با این حال خود مودریچ خیلی زود به این شایعات واکنش نشان داد و احتمال بازگشتش به رئال مادرید را رد کرد. او در این باره گفت: «آلگری و من در رئال مادرید؟ شایعات همیشه وجود دارند اما من علاقه‌ای به دنبال کردن آنها ندارم. من در میلان بسیار خوشحالم.»

این اظهارات که توسط مادرید اکسترا منتشر شد، عملاً به گمانه‌زنی‌هایی که درباره احتمال بازگشت دوباره این ستاره کروات به سانتیاگو برنابئو مطرح شده بود پایان داد.

