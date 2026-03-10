پایان فصل برای ستاره رئال مادرید بعد از عمل جراحی
باشگاه رئال مادرید اعلام کرد رودریگو به دلیل پارگی رباط صلیبی و مینیسک زانوی راست تحت عمل جراحی قرار گرفته و روند درمان و بازتوانی او از روزهای آینده آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید با انتشار بیانیهای رسمی تأیید کرد که رودریگو، مهاجم برزیلی این تیم، پس از آسیبدیدگی شدید زانو تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
طبق اعلام باشگاه، این بازیکن دچار پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) و آسیب در مینیسک خارجی زانوی راست شده بود و به همین دلیل نیاز به عمل جراحی داشت.
عمل جراحی رودریگو با موفقیت انجام شده و قرار است روند توانبخشی و بازگشت به میادین از روزهای آینده آغاز شود.
با توجه به نوع مصدومیت، پیشبینی میشود دوره ریکاوری این بازیکن طولانی باشد و او امیدوار است بتواند در ابتدای سال ۲۰۲۷ بار دیگر به میادین فوتبال بازگردد.
این خبر میتواند ضربهای جدی به برنامههای فنی رئال مادرید در ادامه فصل باشد، چرا که رودریگو یکی از مهرههای مهم خط حمله تیم در رقابتهای داخلی و اروپایی به شمار میرود.