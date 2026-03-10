بحران مصدومیتها در رئال مادرید پیش از تقابل با منچسترسیتی
افزایش مصدومیت بازیکنان رئال مادرید در هفتههای اخیر، انتقادها از عملکرد کادر پزشکی این باشگاه را شدت بخشیده است.
به گزارش ایلنا، تراکم بالای مصدومیتها در رئال مادرید بار دیگر نگاهها را به عملکرد کادر پزشکی و بخش بدنسازی این باشگاه معطوف کرده است. در فصلی که با غیبتهای متعدد بازیکنان همراه بوده، چهار پرونده اخیر بیش از بقیه توجهها را جلب کرده و تردیدهایی جدی درباره نحوه تشخیص آسیبها، مدت زمان درمان و روند بازگشت بازیکنان ایجاد کرده است. این اتفاقات درست در مقطعی رخ داده که رئال مادرید باید در لیگ قهرمانان اروپا برابر منچسترسیتی قرار بگیرد؛ دیداری که کهکشانیها در آن با کمبود مهره در چند پست مختلف مواجهاند.
در میان این موارد، وضعیت کیلیان امباپه بیش از همه نگرانی ایجاد کرده است. ستاره فرانسوی از هفتم دسامبر به دلیل مشکل در زانوی چپ از میادین دور شده؛ آسیبی که در ابتدا پیچخوردگی رباط جانبی تشخیص داده شد. اما با گذشت حدود سه ماه، نه تنها روند بهبود آن طور که انتظار میرفت پیش نرفته، بلکه اکنون نشانههایی از پارگی جزئی رباط صلیبی خلفی نیز مطرح شده است. طولانی شدن فرایند درمان و تغییرات پیدرپی در وضعیت این بازیکن باعث شده او دیدار حساس برابر منچسترسیتی را از دست بدهد. این شرایط حتی خود امباپه را نیز نگران کرده و طبق گزارش مارکا، او برای انجام آزمایشهای تکمیلی و مشورت با یک متخصص فرانسوی راهی کشورش شده است. این پرونده نمونهای از مشکلی است که در سالهای اخیر بارها در رئال مادرید مطرح شده؛ تشخیصهایی که در ابتدا قطعی به نظر میرسند اما بعداً تغییر میکنند و در نهایت دوره درمان بازیکنان را طولانیتر میسازند.
پرونده جود بلینگام نیز از دیگر مواردی است که پرسشهایی درباره روند درمان در این باشگاه ایجاد کرده است. هافبک انگلیسی اول فوریه در دیدار برابر وایادولید دچار آسیب عضلانی شد و در آن زمان پیشبینی میشد حدود چهار هفته از میادین دور بماند. با این حال بیش از یک ماه از آن زمان گذشته و او هنوز به ترکیب بازنگشته است. انتظار میرود بازگشت کامل این بازیکن به بعد از تعطیلات بینالمللی موکول شود، هرچند ممکن است پیش از آن دقایق محدودی به میدان برود. با وجود این، فاصله او با آمادگی کامل همچنان قابل توجه است. پیشرفت کند روند درمان باعث شده بلینگام نیز برای دریافت نظر پزشکی دوم به کشورش مراجعه کند؛ اقدامی که نشان میدهد حتی بازیکنان هم نسبت به روند بهبودی در باشگاه تردیدهایی دارند.
مورد متفاوت دیگر به ادواردو کاماوینگا مربوط میشود. این هافبک فرانسوی به دلیل یک مشکل دندانی حدود ده روز از ترکیب تیم دور بوده و در دو بازی اخیر نیز غایب بوده است. هرچند این موضوع ارتباطی با آسیبهای عضلانی یا مفصلی ندارد، اما طولانی شدن این غیبت غیرعادی به نظر میرسد. در شرایطی که تیم با مصدومیتهای متعددی روبهروست، حتی چنین غیبتهایی نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند و مورد کاماوینگا نیز توجهها را جلب کرده است.
چهارمین پرونده اخیر به آلوارو کارراس مربوط میشود. او پس از دیدار مقابل ختافه در ابتدای هفته گذشته از درد در ناحیه ساق پا شکایت داشت. در ابتدا این مشکل تنها یک کوفتگی ساده در نظر گرفته شد و به همین دلیل بازیکن با برنامهای متفاوت نسبت به یک مصدومیت جدی به تمرینات ادامه داد. اما در تمرین روز یکشنبه، کارراس اعلام کرد که شدت درد همچنان زیاد است. بررسیهای پزشکی بعدی در نهایت نشان داد که او دچار پارگی عضله ساق شده؛ مصدومیتی که باعث میشود دیدار رفت و احتمالاً بازی برگشت مقابل منچسترسیتی را از دست بدهد.
این چهار مورد تازه به فهرست غایبان دیگری مانند ادر میلیتائو، دنی سبایوس و رودریگو اضافه شده است؛ وضعیتی که رئال مادرید را با کمبود قابل توجه بازیکن، چه در ترکیب اصلی و چه روی نیمکت، روبهرو کرده است. فراتر از هر مورد فردی، این شرایط نشان میدهد باشگاه با یک مشکل ساختاری در زمینه پیشگیری از آسیبها مواجه است. تعداد بالای مصدومیتهای عضلانی نشان میدهد که پروتکلهای پیشگیرانه تیم کارایی لازم را نداشتهاند.
از سوی دیگر، در دو سال اخیر بخش بدنسازی و پزشکی باشگاه با تغییرات مداوم در کادر فنی روبهرو بوده است؛ موضوعی که خود نشانهای از بیثباتی در این بخش محسوب میشود. در حال حاضر میهیچ به عنوان رئیس خدمات پزشکی و آنتونیو پینتوس به عنوان مربی بدنساز مسئولیت این حوزه را بر عهده دارند؛ افرادی که در گذشته نیز به دلیل بحران مصدومیتها از مسئولیت کنار گذاشته شده بودند.
در کنار این مسائل، روند توانبخشی و زمان بازگشت بازیکنان به مسابقات نیز زیر سؤال رفته است. تکرار مصدومیتها و طولانی شدن دوره درمان برخی بازیکنان نشان میدهد سیستم فعلی تمرینی و پزشکی تیم هنوز به کارایی مطلوب نرسیده است. در چنین شرایطی، رئال مادرید پیش از رویارویی با منچسترسیتی تنها با چالش فنی روبهرو نیست، بلکه با مسئلهای جدی در مدیریت پزشکی و بدنسازی تیم نیز دست و پنجه نرم میکند؛ موضوعی که میتواند در سالهای آینده به یکی از دغدغههای اصلی این باشگاه تبدیل شود.