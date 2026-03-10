لاپورتا: اگر قرار باشد با یکی شام بخورم، پرز را انتخاب می‌کنم

خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، در پاسخ به پرسشی درباره انتخاب میان ویکتور فونت و فلورنتینو پرز برای صرف شام، نام رئیس باشگاه رئال مادرید را مطرح کرد.

به گزارش ایلنا، در جریان یک گفت‌وگو، از خوان لاپورتا پرسیده شد اگر قرار باشد میان ویکتور فونت، از چهره‌های مطرح مدیریتی بارسلونا، و فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، یکی را برای صرف شام انتخاب کند، کدام را ترجیح می‌دهد.

لاپورتا در پاسخ کوتاه و صریح خود گفت: «پرز».

این پاسخ در حالی مطرح شد که رابطه میان مدیران بارسلونا و رئال مادرید همواره زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار دارد؛ به‌ویژه در موضوعاتی مانند سوپرلیگ اروپا که دو باشگاه در سال‌های اخیر مواضع مشترکی داشته‌اند.

اظهارنظر لاپورتا همچنین در فضای رقابت‌های مدیریتی باشگاه بارسلونا و اختلاف‌نظرها با برخی چهره‌های داخلی این باشگاه بازتاب گسترده‌ای داشته است.

 

