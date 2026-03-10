ادعای لاپورتا

اتهام جنجالی به رئال مادرید: روسای داوری به آنها نزدیک هستند!

خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، در اظهاراتی جنجالی مدعی شد طی دهه‌های گذشته بسیاری از رؤسای کمیته داوران اسپانیا به رئال مادرید وابسته بوده‌اند.

به گزارش ایلنا، خوان لاپورتا در صحبت‌هایی تازه درباره ساختار داوری در فوتبال اسپانیا به انتقاد از نفوذ تاریخی رئال مادرید در این حوزه پرداخت.

او با اشاره به سابقه مدیریتی کمیته داوران گفت: «در طول حدود ۷۲ سال، رؤسای کمیته داوران همگی از رئال مادرید بوده‌اند. آیا این موضوع برای شما عجیب به نظر نمی‌رسد؟»

رئیس باشگاه بارسلونا در ادامه ادعا کرد که از زمانی که فوتبال را دنبال می‌کند، همواره رئال مادرید در این بخش نفوذ داشته است.

لاپورتا همچنین به پرونده جنجالی مربوط به پرداخت‌های بارسلونا برای دریافت گزارش‌های مشاوره داوری اشاره کرد و تأکید کرد که این پرداخت‌ها صرفاً برای دریافت تحلیل‌ها و گزارش‌های فنی بوده است.

او در ادامه با لحنی انتقادی گفت در حالی که بارسلونا برای دریافت چنین گزارش‌هایی هزینه می‌کرد، رئال مادرید بیشترین بهره را از سیستم موجود می‌برد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که پرونده مربوط به نگریرا همچنان یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در فوتبال اسپانیا محسوب می‌شود و واکنش‌های مختلفی از سوی باشگاه‌ها و رسانه‌ها به همراه داشته است.

