لاپورتا: لالیگا هرگز رسماً با قرارداد مسی موافقت نکرده بود
خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، در اظهاراتی درباره پرونده بازگشت لیونل مسی در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که لالیگا هرگز به طور رسمی با این انتقال موافقت نکرده بود.
به گزارش ایلنا، پس از اظهارات خاویر تباس، رئیس لالیگا، درباره عدم تأیید انتقال لیونل مسی به بارسلونا، خوان لاپورتا به این موضوع واکنش نشان داد و توضیحاتی درباره روند مذاکرات ارائه کرد.
لاپورتا در پاسخ به این مسئله گفت: «این موضوع در واقع صحبتهایی را که پیشتر مطرح شده بود رد میکند.»
او در ادامه درباره اظهارات قبلی خود در سال ۲۰۲۳ مبنی بر داشتن موافقت لالیگا توضیح داد و گفت: «نه، ما قرارداد را آماده کرده بودیم و تصور میکردیم لالیگا آن را تأیید خواهد کرد.»
در آن مقطع، بارسلونا تلاش داشت شرایط بازگشت لیونل مسی را پس از جدایی او از پاریسنژرمن فراهم کند، اما محدودیتهای مالی و قوانین مربوط به سقف دستمزد در لالیگا مانع نهایی شدن این انتقال شد.
در نهایت، مسی تصمیم گرفت به اینتر میامی در لیگ فوتبال آمریکا بپیوندد و پروژه بازگشت او به بارسلونا عملی نشد.