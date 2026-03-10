پیشنهاد عجیب و جنجالی برای بازگشت گواردیولا به بارسلونا
یکی از اهداف مطرحشده در فضای مدیریتی بارسلونا، تلاش برای بازگرداندن پپ گواردیولا به این باشگاه عنوان شده است.
به گزارش ایلنا، در میان گمانهزنیهای مربوط به آینده مدیریتی و فنی باشگاه بارسلونا، صحبتهایی درباره احتمال بازگشت پپ گواردیولا به این تیم مطرح شده است.
بر اساس برخی اظهارنظرها، یکی از برنامههای مطرح برای آینده باشگاه میتواند تلاش برای بازگرداندن این مربی اسپانیایی به نیمکت بارسلونا باشد.
گواردیولا که دوران بسیار موفقی را در بارسلونا سپری کرد، با این تیم افتخارات متعددی از جمله قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و لالیگا را به دست آورد و تیمی تاریخی در فوتبال اروپا ساخت.
با این حال، در حال حاضر او هدایت منچسترسیتی را بر عهده دارد و هنوز هیچ موضع رسمی درباره احتمال بازگشتش به بارسلونا مطرح نشده است.