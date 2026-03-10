به گزارش ایلنا، در حالی که در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال ورود لیونل مسی به عرصه مدیریتی باشگاه بارسلونا مطرح شده بود، سخنگوی این بازیکن به این شایعات واکنش نشان داد.

طبق گزارش شبکه GOL، سخنگوی مسی تأکید کرده است که کاپیتان پیشین بارسلونا در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات ریاست این باشگاه ندارد.

در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌ها احتمال حضور مسی در انتخابات آینده بارسلونا یا حمایت او از یک نامزد خاص را مطرح کرده بودند، اما این اظهارنظر جدید به این گمانه‌زنی‌ها پایان داد.

