ترکیب احتمالی اتلتیکو و تاتنهام / دوئل تاکتیکی در متروپولیتانو

به گزارش ایلنا، اتلتیکو مادرید سه‌شنبه شب در دیدار رفت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه متروپولیتانو از تاتنهام پذیرایی می‌کند؛ مسابقه‌ای که شاگردان دیه‌گو سیمئونه امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران‌شان نتیجه‌ای بگیرند که کارشان برای دیدار برگشت در لندن راحت‌تر شود.

هر دو تیم با هدف رسیدن به جمع هشت تیم پایانی رقابت‌ها وارد این تقابل می‌شوند و تنها دو بازی با حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی فاصله دارند. تاتنهام در حالی راهی مادرید شده که شرایط مطلوبی در لیگ برتر انگلیس ندارد و فصل دشواری را در این رقابت‌ها پشت سر می‌گذارد، اما عملکردش در لیگ قهرمانان متفاوت بوده است. این تیم که فصل گذشته قهرمان لیگ اروپا شد، مرحله گروهی این رقابت‌ها را در رتبه چهارم به پایان رساند و حالا با وجود چندین غایب مهم باید در زمین اتلتیکو به میدان برود.

در سوی مقابل، اتلتیکو مادرید فصل امیدوارکننده‌ای را تجربه می‌کند. صعود این تیم به فینال کوپا دل‌ری باعث شده سیمئونه در برخی دیدارهای لالیگا به بازیکنان کلیدی‌اش استراحت بدهد تا تیمش با آمادگی بیشتری به لیگ قهرمانان برسد. علاوه بر این، پابلو باریوس نیز دوباره در دسترس کادر فنی قرار گرفته و می‌تواند در این مسابقه به میدان برود.

اتلتیکو همچنین حساب ویژه‌ای روی جو ورزشگاه متروپولیتانو باز کرده است؛ جایی که معمولاً به یکی از دشوارترین زمین‌ها برای تیم‌های میهمان تبدیل می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در نتیجه این دیدار ایفا کند.

ترکیب احتمالی اتلتیکو مادرید: اوبلاک، روجری، هانکو، پوبیل، مولینا، بائنا، کاردوسو، یورنته، سیمئونه، خولیان آلوارز و گریزمان

ترکیب احتمالی تاتنهام:‌ ویکاریو، رومرو، دانسو، فن ده فن، پورو، گلگر، پالینیا، گری، کولوموآنی، ریچارلیسون، ژاوی سیمونز

