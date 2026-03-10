هشدار درباره عواقب کنارهگیری ایران از جام جهانی
مت هیوز، ستوننویس گاردین، در یادداشتی هشدار داده است که انصراف یکجانبه ایران از جام جهانی میتواند با موانع و پیامدهای جدی از سوی فیفا روبهرو شود.
به گزارش ایلنا، به گزارش گاردین، در صورتی که ایران تصمیم بگیرد بهطور یکجانبه از حضور در جام جهانی انصراف دهد، ممکن است با واکنش و اقدامات انضباطی فیفا روبهرو شود؛ اقداماتی که حتی میتواند شامل محرومیت از رقابتهای آینده این نهاد باشد.
دونالد ترامپ هفته گذشته در گفتوگویی با پولیتیکو اظهار داشت اگر ایران در رقابتهای تابستان امسال شرکت نکند «برای او اهمیتی ندارد»، اما در مقابل فیفا همچنان بر برگزاری جام جهانی با حضور تمام تیمهایی که سهمیه گرفتهاند تاکید دارد.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، نیز هفته گذشته در اظهاراتی با بیان اینکه «نمیتوان از ما انتظار داشت تنها به امید جام جهانی بنشینیم»، درباره حضور تیم ملی در این رقابتها تردیدهایی مطرح کرد. با این حال، کنار کشیدن از مسابقات چندان ساده نخواهد بود.
طبق مقررات و اساسنامه فیفا، فدراسیونهای عضو اصولا اجازه انصراف از رقابتها را ندارند و کنار کشیدن از جام جهانی در دوران مدرن تقریباً سابقهای ندارد. آخرین موارد ثبتشده به سال ۱۹۵۰ برمیگردد که فرانسه و هند به دلیل هزینههای سنگین سفر از حضور در مسابقات صرفنظر کردند. از آن زمان تاکنون هیچ تیمی پس از انجام قرعهکشی از جام جهانی کنارهگیری نکرده است.
قوانین مسابقات فیفا برای چنین شرایطی نیز پیشبینیهایی در نظر گرفته است. بر اساس این مقررات، اگر تیمی پیش از آغاز مسابقات انصراف دهد، بسته به زمان اعلام این تصمیم، جریمهای بین ۲۷۵ هزار تا ۵۵۵ هزار یورو برای آن در نظر گرفته میشود و پرونده به کمیته انضباطی فیفا ارجاع خواهد شد.
همچنین در این مقررات تاکید شده است فدراسیونی که از رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ کنار بکشد، موظف خواهد بود تمام مبالغی را که برای آمادهسازی تیم ملی یا کمکهای مرتبط با مسابقات از فیفا دریافت کرده بازپرداخت کند. علاوه بر این، کمیته انضباطی میتواند با توجه به زمان و شرایط انصراف، مجازاتهای بیشتری نیز اعمال کند.
این مجازاتها ممکن است شامل محرومیت از شرکت در رقابتهای آینده فیفا یا حتی جایگزین شدن آن فدراسیون با تیمی دیگر در مسابقات باشد.
ایران تاکنون در شش دوره جام جهانی حضور داشته و در سه دوره اخیر نیز در برزیل، روسیه و قطر به میدان رفته است. تیم ملی در جام جهانی پیش رو در گروه G با تیمهای نیوزیلند، بلژیک و مصر همگروه شده و در صورت صعود هر دو تیم بهعنوان تیم دوم گروه، احتمال رویارویی با آمریکا در مرحله حذفی وجود دارد.
در همین حال، شهروندان ایرانی بر اساس محدودیتهای سفری که دولت ترامپ در ژوئن گذشته اعمال کرده از ورود به ایالات متحده منع شدهاند، هرچند برای ورزشکارانی که در رویدادهایی مانند جام جهانی فوتبال یا المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس شرکت میکنند، معافیتهایی در نظر گرفته شده است.