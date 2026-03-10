ترکیب احتمالی لیورپول/ در جستجوی پایان ناکامی در استانبول

به گزارش ایلنا، لیورپول سه‌شنبه شب در دیدار رفت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه خانگی گالاتاسرای به میدان می‌رود؛ مسابقه‌ای دشوار در استانبول که شاگردان آرنه اشلوت امیدوارند با نتیجه‌ای مناسب از آن خارج شوند تا کارشان برای بازی برگشت آسان‌تر شود.

قرمزهای مرسی‌ساید با نمایش‌های قابل توجه در مسابقات خارج از خانه توانستند به مرحله حذفی این رقابت‌ها برسند. آن‌ها در ۱۱ بازی اخیر اروپایی خارج از خانه خود به ۹ پیروزی دست یافته‌اند و همین آمار نشان می‌دهد در چنین دیدارهایی عملکرد قدرتمندی دارند. لیورپول جمعه گذشته نیز با هدایت اشلوت در جام حذفی انگلیس به پیروزی روحیه‌بخشی رسید و حالا به دنبال جبران شکست مرحله گروهی در همین ورزشگاه است.

با این حال آمار تقابل‌های قبلی در استانبول چندان به سود لیورپول نیست. این تیم در سه سفر گذشته برای بازی با گالاتاسرای نتوانسته به پیروزی برسد و حاصل آن دیدارها یک تساوی و دو شکست بوده است.

اشلوت در این مسابقه چند غایب مهم هم دارد. آلیسون بکر به دلیل مصدومیتی که در تمرینات برایش پیش آمد از سفر با تیم بازمانده و به همین دلیل انتظار می‌رود گئورگی مامارداشویلی در این بازی حساس در ترکیب اصلی قرار بگیرد. فدریکو کیه‌زا نیز به دلیل بیماری در فهرست تیم حضور ندارد و در مجموع سرمربی لیورپول فهرستی ۲۱ نفره برای این دیدار اعلام کرده است.

در این میان محمد صلاح هم در آستانه ثبت یک رکورد مهم قرار دارد. او تنها یک بازی تا شکستن رکورد بیشترین تعداد حضور در لیگ قهرمانان اروپا برای لیورپول که در اختیار جیمی کرگر است فاصله دارد. علاوه بر این، ستاره مصری تنها یک گل دیگر نیاز دارد تا به نخستین بازیکن آفریقایی تبدیل شود که به رکورد ۵۰ گل در لیگ قهرمانان اروپا می‌رسد.

ترکیب احتمالی لیورپول: مامارداشویلی، فریمپونگ، کوناته، فن‌دایک، کرکز، گراونبرخ، مک آلیستر، صلاح، سوبوسلای، ویرتز و اکیتیکه.

انتهای پیام/