دردسر تازه برای رودری؛ پای پهپاد در میان است
هافبک منچسترسیتی به دلیل پرواز غیرقانونی پهپاد و نقض مقررات در انگلیس با پروندهای حقوقی روبهرو شده است.
به گزارش ایلنا، رودری، هافبک منچسترسیتی، پس از شکایت برخی همسایههایش در سالفورد وارد ماجرایی جنجالی شده است. ساکنان یک مجتمع مسکونی مدعی هستند او با به پرواز درآوردن پهپاد در نزدیکی پنجرههای واحدهای مسکونی، حریم خصوصی آنها را نقض کرده و باعث نگرانی ساکنان شده است.
به گفته ساکنان این برج، این بازیکن اسپانیایی که در پنتهاوسی در همان ساختمان زندگی میکند، گاهی پهپاد خود را در فاصلهای بسیار نزدیک از پنجرههای آپارتمانها به پرواز درمیآورد. همین موضوع باعث شده برخی از ساکنان نسبت به احتمال نقض قوانین هوانوردی و همچنین ثبت تصاویر از داخل خانهها ابراز نگرانی کنند.
گزارشها حاکی از آن است که چند نفر از ساکنان این ساختمان موضوع را هم به سرایدار مجموعه و هم به پلیس منچستر بزرگ اطلاع دادهاند. آنها همچنین گفتهاند چراغهای سبز چشمکزن پهپاد در ساعات شب باعث ایجاد اضطراب و مزاحمت برای ساکنان شده است.
در گروههای واتساپ ساکنان ساختمان نیز تصاویری منتشر شده که گفته میشود رودری را روی بالکن خانهاش در حالی نشان میدهد که کنترل پهپاد را در دست دارد. انتشار این تصاویر باعث شده شکایتهایی با محوریت ایجاد مزاحمت و نقض مقررات سازمان هوانوردی کشوری ثبت شود.
برخی از ساکنان این مجتمع تاکید کردهاند که پرواز این پهپاد در ارتفاع بالای ساختمان و در نزدیکی پنجرهها برای آنها آزاردهنده است و انتظار دارند این موضوع از سوی مراجع مربوطه بررسی شود.