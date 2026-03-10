به گزارش ایلنا، دیدار رفت دو تیم سه‌شنبه شب از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه «نیو بالانس آرنا» شهر برگامو برگزار خواهد شد. آتالانتا که تنها نماینده باقی‌مانده فوتبال ایتالیا در این فصل لیگ قهرمانان اروپا محسوب می‌شود، در این مرحله باید مقابل بایرن مونیخ، یکی از قدرت‌های بزرگ فوتبال آلمان و اروپا، قرار بگیرد.

پالادینو در نشست خبری این بازی گفت: «فردا برای ما شبی جادویی و فوق‌العاده خواهد بود؛ حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان مقابل یکی از قوی‌ترین تیم‌های جهان یک رویاست.»

او افزود: «رویاها برای تجربه کردن هستند. ما می‌خواهیم از این لحظه نهایت لذت را ببریم و بایرن را به دردسر بیندازیم. ما در خانه بازی می‌کنیم، بنابراین می‌توانیم عملکردمان مقابل بوروسیا دورتموند را تکرار کنیم.»

آتالانتا سابقه درخشانی در تقابل با حریفان آلمانی دارد که به قهرمانی در لیگ اروپا با شکست سنگین ۳-۰ بایرلورکوزنِ (در آن زمان شکست‌ناپذیر) در فینال بازمی‌گردد. ماه گذشته نیز آن‌ها در پلی‌آف لیگ قهرمانان، شکست ۲-۰ دور رفت را با پیروزی ۴-۱ در برگامو جبران کرده و بوروسیا دورتموند را حذف کردند.

پالادینو در ادامه گفت: «تنها نماینده ایتالیا در لیگ قهرمانان بودن حس خوبی است؛ ما احساس می‌کنیم تمام ایتالیایی‌ها مشوق ما هستند و من پیام‌های انگیزشی زیادی از همه جا، از جمله بازیکنان سابقم در فیورنتینا و مونزا دریافت کرده‌ام. ما نمی‌خواهیم محدودیتی برای خودمان قائل شویم. می‌خواهیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، هرچند می‌دانیم بایرن مونیخ تیمی واقعاً ممتاز است.»

در حالی که در آلمان نویر همچنان مصدوم است و باوارایی‌ها منتظر آمادگی و بازی احتمالی هری کین هستند، آتالانتا نیز مجبور است بدون چندین بازیکن کلیدی به میدان برود.

جاکومو راسپادوری و شارل دکتلاره همچنان مصدوم هستند، جورجو اسکالوینی در خط دفاعی محروم است و حضور ادرسون نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

سرمربی آتالانتا ادامه داد: «دوست داشتم با تمام قوا وارد این بازی شوم، اما به‌ویژه در خط حمله بدون راسپادوری و دکتلاره محدود هستیم. می‌دانم هر کسی که بازی کند، ۱۰۰ درصد توانش را برای این پیراهن خواهد گذاشت. تلاش می‌کنیم ۹۰ دقیقه اول این جدال را در حالی به پایان برسانیم که تمام توانمان را برای خوشحالی هواداران به کار گرفته باشیم.»

بایرن مونیخ هفت بازی از هشت بازی خود را در مرحله گروهی لیگ قهرمانان برده و تنها شکست آن‌ها با نتیجه ۳-۱ مقابل آرسنال در ۲۶ نوامبر بوده است.

پالادینو افزود: «بایرن نقاط ضعف زیادی ندارد، اما ما آن‌ها را به دقت مطالعه کرده‌ایم. آن‌ها در حمله کیفیت بسیار بالایی دارند، به‌ویژه هری کین، اما ما نباید هویت خود را از دست بدهیم و هرگز نباید سرعت بازی را پایین بیاوریم، چرا که جنگندگی، بزرگترین نقطه قوت ماست.»

آیا این بازی برای آتالانتا یک «مأموریت غیرممکن» محسوب می‌شود؟

پالادینو پاسخ داد: «شاید، اما با این حال مواجهه با این نوع چالش‌ها فوق‌العاده است. ما می‌خواهیم از آن لذت ببریم و من نگرش بچه‌ها را واقعاً دوست داشتم.»

