به گزارش ایلنا، بحران همچنان سایه سنگینی روی تاتنهام انداخته است، اما ایگور تودور امیدوار است تیمش در آستانه یک چالش بزرگ اروپایی شرایط متفاوتی را تجربه کند. سرمربی موقت اسپرز قصد دارد با وجود مشکلات و غیبت‌های متعدد، تیمش را برای دیدار مهم لیگ قهرمانان اروپا به مادرید ببرد و نتیجه‌ای امیدوارکننده به دست آورد.

در آستانه بازی رفت مرحله یک‌هشتم نهایی، تودور از بازگشت کریستین رومرو ابراز رضایت کرده است؛ مدافعی که بازوبند کاپیتانی تاتنهام را بر بازو می‌بندد و در دوران محرومیتش با تمرینات فشرده تلاش کرده آمادگی خود را حفظ کند تا برای این مسابقه حساس آماده باشد.

رومرو پس از کارت قرمزی که در جریان شکست ۲ بر صفر ماه گذشته برابر منچستریونایتد دریافت کرد، با محرومیت چهار جلسه‌ای مواجه شد و مدتی از همراهی تیمش بازماند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که تاتنهام روزهای پرتنشی را پشت سر می‌گذاشت؛ دورانی که با برکناری توماس فرانک از هدایت تیم همراه شد و ایگور تودور هدایت اسپرز را بر عهده گرفت.

با این حال شروع کار سرمربی کروات چندان مطابق انتظار پیش نرفت و تاتنهام در سه مسابقه ابتدایی تحت هدایت او مقابل آرسنال، فولام و کریستال پالاس در لیگ برتر شکست خورد. اکنون نگاه‌ها به دیدار سه‌شنبه شب در لیگ قهرمانان اروپا دوخته شده؛ مسابقه‌ای که می‌تواند فرصتی برای تغییر روند نتایج تاتنهام باشد.

تودور با ستایش از روحیه فوق‌العاده رومرو در نشست خبری گفت: «او مسابقات زیادی را از دست داد. از اینکه در این شرایط سخت نمی‌توانست به تیم کمک کند، از نظر روانی تحت فشار بود و احساس خوبی نداشت. با این حال، او تلاش بی‌نظیری از خود نشان داد. رومرو پا به پای مربی بدنساز کار کرد و با دوندگی‌های مداوم سعی کرد خود را در بالاترین سطح آمادگی جسمانی نگه دارد. فردا او این فرصت را دارد تا ثابت کند مثل همیشه یک رهبر واقعی درون زمین است.»

پدرو پوررو، هم‌رزم او در خط دفاعی هم به این تمجیدها اضافه کرد: «رومرو بازیکنی است که تفاوت‌ها را رقم می‌زند. ما به شدت دلتنگ حضورش بودیم زیرا او می‌تواند انرژی مضاعفی به تیم تزریق کند. از اینکه دوباره او را در کنار خود داریم، بی‌نهایت خوشحالیم.»

در سمت مقابل، دیگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکو مادرید، با مهارت خاص خود زیر بار پذیرش عنوان «مدعی اصلی» در این تقابل نرفت. تاتنهام از ابتدای سال 2026 تا کنون هنوز طعم پیروزی را در رقابت‌های داخلی نچشیده و با 8 بازیکن مصدوم دست و پنجه نرم می‌کند. با وجود وضعیت، سیمئونه که تیمش در رتبه سوم لالیگا قرار دارد، تاکید کرد که به هیچ وجه حریف لندنی را در ورزشگاه ریاض ایر متروپولیتانو دست‌کم نخواهد گرفت.

سیمئونه در جمع خبرنگاران گفت: «من واقعا نمی‌دانم این ادعای مدعی بودن ما از کجا نشأت می‌گیرد. اگر معیار شما صعود آنها به عنوان تیم چهارم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان است، پس قطعا ما مدعی نیستیم. اگر هم به جایگاه فعلی آنها در لیگ برتر نگاه می‌کنید، باز هم بستگی دارد که چگونه بخواهید به قضیه نگاه کنید.»

ال‌چولو در ادامه افزود: «درست مثل هر مسابقه دیگری، وقتی قدم در میدان نبرد می‌گذارید، دیگر کسی به یاد نمی‌آورد در کجای جدول قرار دارد یا در چه مرحله‌ای بازی می‌کند. بازیکنان فقط تشنه پیروزی و ارائه یک نمایش درخشان هستند. من هیچ بازیکنی را نمی‌شناسم که در لحظه شوت زدن به جایگاه تیمش در جدول فکر کند. ما نمی‌دانیم دقایق ابتدایی چگونه رقم خواهد خورد، اما به خوبی از نقاط ضعف و قوت آنها آگاهیم. من مربی آنها را می‌شناسم؛ تودور همیشه فارغ از هر ساختار و سیستمی، تیم‌هایش را با یک ذهنیت کاملا هجومی به میدان می‌فرستد.»

این بازی جذاب همچنین صحنه بازگشت کانر گالاگر، هافبک تاتنهام، به شهر مادرید دو ماه پس از آنکه با اتلتیکو وداع کرد، می‌باشد.

سیمئونه با لحنی ستایش‌آمیز درباره شاگرد سابق خود گفت: «او مرد جوانی بود که با تواضع و فروتنی بسیار بالایی در کنار ما کار کرد. گالاگر به دلیل قدرت دوندگی و فداکاری‌اش در کار تیمی، قابلیت بازی در پست‌های مختلفی را دارد و این ویژگی همیشه به سود تیم است. او رفتار فوق‌العاده‌ای داشت و ما خاطرات بسیار زیبایی از دوران حضورش در اتلتیکو به یادگار داریم.»

