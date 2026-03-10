کمپانی: پیروزی برابر آتالانتا تضمینشده نیست
سرمربی بایرن مونیخ پیش از دیدار تیمش مقابل آتالانتا تاکید کرد که شاگردانش کار آسانی در پیش ندارند و هیچ تضمینی برای پیروزی بایرن در این مسابقه لیگ قهرمانان اروپا وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ امشب در چارچوب مسابقات مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در مقابل آتالانتا بازی میکند و میخواهد با یک برد قاطع و حفظ آن در بازی برگشت، به یکچهارم نهایی این رقابتها برود. ونسان کمپانی در نشست خبری پیش از بازی با خبرنگاران حاضر شد و در مورد مسائل مختلف صحبت کرد.
بازی برابر آتالانتا؟
«ما مقابل تیمی بازی میکنیم که از نظر فیزیکی بسیار قدرتمند است. شباهتهایی هم با بازی ما مقابل دورتموند دارد؛ آنها هنگام مالکیت با خط دفاعی سهنفره بازی میکنند و به دنبال دویدن در عمق دفاع حریف هستند. اما چیزی که در آتالانتا برای چند سال اخیر بسیار چشمگیر بوده، پرس شدید آنها است. این موضوع بخش بزرگی از موفقیتشان بوده است. آنها تجربه زیادی در اروپا دارند و مقابل تیم قدرتمند لورکوزن هم پیروزی قاطعی به دست آوردند. حریف آسانی نیستند و هیچکس نباید آنها را دستکم بگیرد. هر کارشناس فوتبالی میداند که این دیدار میتواند بسیار جذاب باشد. البته ما هم نقاط قوت خودمان را داریم و میدانیم با یک تیم ایتالیایی روبهرو هستیم.»
هری کین در ترکیب اصلی حاضر خواهد بود؟
«هری امروز تمرین خوبی انجام داد، اما میخواهیم فردا صبح ببینیم بدنش بعد از تمرین چه واکنشی نشان میدهد. برای ما مهم است که او اینجا حضور دارد و میتواند فردا نقشی در بازی داشته باشد.»
یوناس اوربیگ در ترکیب اصلی؟
«او در حال کسب تجربه زیادی است. دیگر برایش تجربه اول نیست. اما موضوع فقط یوناس نیست؛ مسئله عملکرد کل تیم است. یوناس هم بخشی از تیم است و لازم نیست نقش متفاوتی بازی کند.»
شرایط مرحله حذفی لیگ قهرمانان؟
«من هرگز آن را بهعنوان فشار نمیبینم. این دورهها را دوست دارم؛ یعنی زمانی که فرصت بزرگی دارید، البته ابتدا باید برای به دست آوردن آن فرصتها تلاش کنید. بازی برگشت را در خانه داریم و میخواهیم صعود کنیم. ما کاملاً واضح درباره اهداف بایرن در این رقابت صحبت کردهایم. اکنون در مرحلهای هستیم که همه چیز در مسیر درست قرار دارد. هیچ ترسی وجود ندارد؛ فقط باید فرصتها را ببینیم و از آنها استفاده کنیم.»
روز خانوادگی در تمرین دیروز؟
«ما اغلب این کار را انجام میدهیم. وقتی آخر هفته تمرین داریم و خانوادهها آزاد هستند، چنین برنامهای برگزار میکنیم. رسانهها اجازه حضور ندارند و فقط خانوادهها میتوانند تمرین را ببینند. اما این موضوع هیچ ارتباطی با این بازی ندارد؛ چه ببریم چه ببازیم. این بخشی از فرهنگ خانوادگی باشگاه ماست.»
آتالانتا و وضعیت کلی فوتبال ایتالیا؟
«میدانم که در ایتالیا الان زیاد درباره این موضوع صحبت میشود که آتالانتا تنها تیم ایتالیایی باقیمانده در لیگ قهرمانان است و درباره سطح فوتبال در این کشور بحث میکنند. من فصل گذشته اینتر را دیدم و این فصل هم آتالانتا را. استعدادهای زیادی در آنجا پرورش پیدا میکنند و به خوبی آموزش میبینند. دورتموند مقابل آنها بازی سختی داشت و فرانکفورت و لورکوزن هم همینطور. آنها حریف خاصی هستند و این بازی برای ما مربیان و برای تیممان بسیار جذاب است. آتالانتا گامبهگام خود را بالا کشیده و حالا باور دارند که میتوانند به چیز بزرگی دست پیدا کنند.»
بایرن در این بازی مدعی اصلی کسب سه امتیاز است؟
«ما عادت داریم در بیشتر بازیها مدعی اصلی محسوب شویم. اگر مردم چنین چیزی میگویند، آن را میپذیریم. اما این به معنای قطعی بودن نتیجه نیست. ما مقابل تیم بسیار خوبی بازی میکنیم. آنها میتوانند هر تیمی را شکست دهند؛ یوونتوس را ۳–۰ بردهاند و به نیمهنهایی جام حذفی هم رسیدهاند. تواناییهای زیادی دارند. شاید ما مدعی باشیم و قطعاً میخواهیم ببریم، اما وقتی به آتالانتا نگاه میکنید، میبینید که هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.»