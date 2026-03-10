ترکیب احتمالی بارسلونا / چالش بزرگ در سنتجیمز پارک
بارسلونا امشب در دیداری دشوار باید در زمین نیوکسل به میدان برود؛ مسابقهای که میتواند آزمونی جدی برای شاگردان فلیک در خاک انگلیس باشد.
به گزارش ایلنا، نیوکسل و بارسلونا سهشنبه شب در دیدار رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل هم قرار میگیرند؛ مسابقهای که در خاک انگلیس برگزار میشود و دو تیم برای کسب برتری در بازی نخست این مرحله به میدان میروند. این تقابل برای هر دو تیم آشناست، چرا که آنها پیشتر در نخستین هفته مرحله گروهی همین رقابتها نیز روبهروی هم قرار گرفته بودند.
ادی هاو و هانسی فلیک برای این مسابقه حساس قصد دارند با قدرتمندترین ترکیبهای در دسترس تیمهایشان وارد زمین شوند تا در بازی رفت دست بالا را به دست بیاورند. با این حال هر دو سرمربی با مشکلاتی در فهرست بازیکنان خود مواجه هستند و چند مهره مهم را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند.
در ترکیب نیوکسل، ادی هاو نمیتواند از فابین شار، برونو گیمارش، جیکوب مورفی، امیل کرافت و لوییس مایلی استفاده کند؛ بازیکنانی که به دلیل مسائل پزشکی از فهرست این مسابقه کنار ماندهاند. در سوی مقابل، بارسلونا نیز با غیبت چند بازیکن مهم راهی این دیدار شده است. هانسی فلیک برای این مسابقه آندریاس کریستنسن، فرانکی دییونگ، ژول کنده و آلخاندرو بالده را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. همچنین گاوی نیز با وجود سفر همراه تیم به انگلیس هنوز مجوز پزشکی برای حضور در میدان را دریافت نکرده و احتمال بازی کردنش بسیار کم است.
سرمربی آلمانی بارسلونا نسبت به ترکیبی که آخر هفته گذشته مقابل اتلتیک بیلبائو به میدان رفت و با پیروزی زمین را ترک کرد، تغییراتی ایجاد خواهد کرد. انتظار میرود چند بازیکن کلیدی که در دیدار سنمامس استراحت داده شده بودند، این بار از ابتدا در ترکیب اصلی قرار بگیرند؛ بازیکنانی مانند پدری، فرمین لوپز و رافینیا که میتوانند نقش مهمی در برنامههای تهاجمی بارسا داشته باشند.
ترکیب احتمالی نیوکسل: رمزدیل، تریپیه، تیاو، برن، هال، رمزی، تونالی، جوئلینتون، الانگا، بارنز و گوردون.
ترکیب احتمالی بارسلونا: خوان گارسیا، اریک گارسیا، کوبارسی، جرارد مارتین، کانسلو، برنال، پدری، فرمین لوپز، لامین یامال، رافینیا و لواندوفسکی.