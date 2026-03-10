به گزارش ایلنا، بالاترین مقامات فوتبال اسپانیا امروز در نشستی سرنوشت‌ساز گرد هم آمدند تا برگ جدیدی در دفتر قضاوت این کشور رقم بزنند. خاویر تباس به عنوان سکاندار لالیگا در کنار رافائل لوزان، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا، فرانسیسکو سوتو در قامت رئیس کمیته فنی داوران و پاکو هویا، رئیس اتحادیه داوران فوتبال اسپانیا، پای میز توافق رفتند تا نخستین تفاهم‌نامه جامع پیرامون سازوکار حرفه‌ای داوران در سطح اول فوتبال مردان را نهایی کنند. با این وجود، این گردهمایی تنها به ثبت چند امضای رسمی محدود نماند و به بستری برای تشریح چشم‌اندازهای شگفت‌انگیز لالیگا در سال‌های آتی تبدیل شد.

با اتمام تشریفات قانونی و قرار گرفتن مدیران در برابر پرسش‌های اهالی رسانه، نوبت به بخش هیجان‌انگیز ماجرا رسید. خاویر تباس در جریان این نشست خبری با منفجر کردن یک بمب رسانه‌ای، از ورود قریب‌الوقوع فناوری‌های بی‌سابقه به استادیوم‌های اسپانیا برای رقابت‌های فصل آتی پرده برداشت و نشان داد که لالیگا برای ارتقای سطح کیفی مسابقات و به حداقل رساندن اشتباهات، رویای یک انقلاب تکنولوژیک تمام‌عیار را در سر می‌پروراند.

او با صراحت اعلام کرد: «ما در حال پیاده‌سازی سیستم آفساید خودکار هستیم و باید ببینیم آیا برای فصل آینده کاملا آماده می‌شود یا خیر. در حال حاضر سیستم نیمه‌خودکار فعال است، اما من شخصا کلمه "نیمه" را اصلا دوست ندارم!»

تباس در توضیح نحوه عملکرد این فناوری جدید گفت: «این سیستم نیازمند قرار دادن یک تراشه تایید شده توسط فیفا درون توپ است تا دقیقا لحظه برخورد و ضربه را تشخیص دهد. همچنین به شبکه‌ای از دوربین‌های ویژه و پیشرفته در استادیوم‌ها نیاز داریم. این یک آفسایدگیری کاملا اتوماتیک خواهد بود که ما را از شر بازی با فریم‌های معروف خلاص می‌کند. البته هنوز مراحل دریافت تاییدیه و هماهنگی با برندهای مختلف توپ در لیگ‌ها باقی مانده است، اما این یکی از اهداف بزرگ تکنولوژیک ما برای فصل آینده محسوب می‌شود.»

در بخش دیگری از این نشست، فران سوتو که مایل نبود پرونده افزایش دستمزدها را پیش بکشاند، تلویحا تایید کرد که جیب داوران پرتر خواهد شد: «در ابتدای فصل توافقی برای افزایش حقوق صورت گرفت که منوط به نهایی شدن مذاکرات تفاهم‌نامه جمعی بود و حالا قرار است به صورت عطف به ماسبق اجرا شود. با این حال، من ترجیح می‌دهم جزئیات دقیق این ارقام در حریم خصوصی ما باقی بماند. ارائه درصدهای دقیق فایده‌ای ندارد، زیرا این افزایش به صورت خطی و برای همه یکسان نیست.»

پاکو هویا نیز با تایید این موضوع، فقط چند آمار اولیه ارائه داد: «ما توافق کردیم که فصل را با افزایش پایه‌ دستمزد آغاز کنیم. بهبودهای چشمگیر دیگری نیز رخ داده که به احترام درخواست فران سوتو از بیان جزئیات آن‌ها خودداری می‌کنم. ما چارچوب مشخصی تعیین کرده‌ایم که نشان می‌دهد چگونه در آینده رشد و تکامل مالی خواهیم داشت.»

پایان‌بخش این نشست، صحبت‌های نگران‌کننده سوتو درباره امنیت جانی داوران، به خصوص در دسته‌های پایین‌تر بود. او با لحنی جدی هشدار داد: «برای من، پایان دادن به خشونت‌های فیزیکی علیه داوران یک اولویت حیاتی است. ما چند ماه پیش اولین جلسه را با شورای عالی ورزش برگزار کردیم و در حال کار روی یک پیشنهاد مشخص هستیم؛ اینکه داور در زمین مسابقه به عنوان "مامور قانون" شناخته شود؛ رویکردی که هم‌اکنون در کشورهای دیگر در حال اجراست.»

رئیس کمیته داوران در پایان با اشاره به حوادث تلخ اخیر گفت: «ما پروتکل‌هایی برای جلوگیری از خشونت کلامی داریم، زیرا حملات فیزیکی معمولا با پرخاشگری‌های کلامی آغاز می‌شوند. این موضوعی است که خواب را از چشمان من ربوده است. اتفاقات روز گذشته بسیار ناخوشایند بود، به خصوص واکنشی که از سوی باشگاه شاهد بودیم. واقعیت تلخ این است که ما هر آخر هفته با یک موقعیت جنجالی روبه‌رو می‌شویم. ما عمیقا نگران این وضعیت هستیم و با تمام قوا برای حل آن می‌جنگیم.»

انتهای پیام/