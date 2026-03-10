ادی هاو در آستانه بزرگترین نبرد تاریخ کلاغها
مهار لامین یامال چالشی فراتر از یک مسابقه
سرمربی نیوکسل با توصیف جدال برابر بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا به عنوان حساسترین تقابل تاریخ این باشگاه، از دشواریهای مقابله با پدیده جوان اسپانیایی سخن گفت.
به گزارش ایلنا، نیوکسل امشب در یکی از مهمترین بازیها، در ورزشگاه سنت جیمز پارک به مصاف بارسلونا خواهد رفت. این بازی که در چارچوب مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار میشود، برای هر دو تیم اهمیت ویژهای دارد. ادی هاو پیش از بازی درباره شرایط تیمش صحبت کرد.
او پیش از دیدار رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل بارسلونا در نشست خبری شرکت کرد و با خبرنگاران صحبت کرد. هاو گفت: «این مهمترین مسابقه در تاریخ باشگاه ماست. میخواهیم در حد این موقعیت ظاهر شویم و اهمیت این بازی را بپذیریم. اینها چیزهایی بوده که در طول این فصل به ما کمک کردهاند و میخواهیم دوباره همانها را تکرار کنیم.»
او با اشاره به دیدار قبلی دو تیم در اوایل فصل گفت:«طبیعی بود که آنها ما را عقب برانند، چون کیفیت بسیار بالایی دارند. ما چند فرصت را از دست دادیم و چیزهایی وجود دارد که میتوانیم قبل از بازی فردا بهتر انجام دهیم. باید در نبردهای تکبهتک تهاجمیتر باشیم. شروع قدرتمند بسیار مهم است تا بتوانیم برتری خود را تحمیل کنیم و ریتم بازی را تعیین کنیم.»
هاو همچنین درباره قدرت هجومی بالای بارسلونا گفت:«لامین بازیکنی فوقالعاده است و مقابله با بازیکنانی مثل او یک چالش خواهد بود. آنها در هر دو جناح حمله خطرناک هستند.»
او ادامه داد:«اکنون فقط ۱۶ تیم در رقابتها باقی ماندهاند و ما یکی از آنها هستیم. این فرصتی است برای تجربه لحظهای که شاید دیگر هرگز تکرار نشود. برای رسیدن به اینجا بسیار سخت کار کردهایم و من امکان پیشروی بیشتر را هم میبینم.»
هاو در پایان گفت:«فکر میکنم میتوانیم کاری کنیم که نتیجه نهایی تقابل هنوز نامشخص بماند تا قبل از بازی برگشت در نوکمپ شانس داشته باشیم. بارسلونا در لیگ تیمی بسیار باثبات است.»