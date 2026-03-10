به گزارش ایلنا، پس از سال‌ها درخشش و تصاحب سکوهای افتخار، به نظر می‌رسد هافبک طراح سیتیزن‌ها برای فصلی جدید در خارج از منچستر آماده می‌شود و حتی اصرارهای پپ نیز مانع این جدایی نخواهد بود.

رسانه‌های معتبری نظیر مارکا و اشپورت بیلد در گزارش‌های اخیر خود بر این نکته پافشاری کرده‌اند که برناردو سیلوا در پایان رقابت‌های فصل جاری، به دوران حضورش در منچسترسیتی خاتمه خواهد داد. بر اساس ادعای این جراید، پپ گواردیولا به شدت مشتاق است تا سیلوا قراردادش را برای یک سال دیگر تمدید کند تا مجموع دوران حضور او در این تیم به ده سال برسد، اما این ستاره خط میانی برنامه‌های متفاوتی در سر دارد و میلی به امضای قرارداد جدید نشان نداده است.

این هافبک توانمند که در جولای ۲۰۱۷ با قراردادی به ارزش ۵۰ میلیون یورو از موناکو راهی لیگ برتر شد، در طول سالیان اخیر نقشی محوری در ویترین افتخارات سیتی ایفا کرده است. او به همراه این تیم به تمامی افتخارات ممکن از جمله قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، جام جهانی باشگاه‌ها و شش عنوان قهرمانی در لیگ برتر انگلیس دست یافته است. در جریان رقابت‌های فصل کنونی نیز، سیلوا در ۳۸ مسابقه رسمی به میدان رفته که ثمره آن ثبت ۲ گل و ارسال ۵ پاس گل بوده است.

در حالی که شایعات پیرامون آینده او شدت گرفته، گزارش‌ها از مذاکرات مقدماتی این بازیکن با سران یوونتوس حکایت دارند. علاوه بر بانوی پیر، باشگاه بارسلونا و چندین قدرت دیگر فوتبال اروپا نیز وضعیت این بازیکن را زیر نظر گرفته‌اند تا در صورت قطعی شدن جدایی، برای جذب او اقدام کنند. این تقابل میان خواست سرمربی و تصمیم بازیکن، فضای نقل و انتقالاتی اتحاد را در ماه‌های پیش رو به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

