افشای نقش حمایتی مسی در دوران سخت پدری
یکی از سرمربیان سابق بارسلونا فاش کرد لیونل مسی در مقطعی حساس با رفتار و حمایت خود نقش مهمی در عبور پدری از فشارها و ادامه مسیر حرفهای او در بارسلونا داشته است.
به گزارش ایلنا، رونالد کومان، سرمربی پیشین بارسلونا و سرمربی فعلی تیم ملی هلند، در گفتوگویی به وضعیت فرانکی دییونگ و مصدومیت اخیر او پرداخت و در ادامه نیز به خاطراتی از دوران حضورش در بارسلونا و نخستین روزهای حضور پدری در این تیم اشاره کرد.
دییونگ در اواخر ماه فوریه در جریان یکی از تمرینات دچار مصدومیت شد و همین موضوع باعث شد از ترکیب تیم دور شود. طبق برآوردهای اولیه باشگاه بارسلونا، این هافبک هلندی باید چند هفته از میادین دور بماند؛ مسئلهای که برای تیم کاتالان در مقطع حساس فصل خبر خوشایندی محسوب نمیشود. گزارشها نشان میدهد زمان تقریبی بازگشت او بین پنج تا شش هفته در نظر گرفته شده است.
کومان در گفتوگو با شبکه ایاسپیان درباره وضعیت دییونگ توضیح داد که روند بهبودی او زمانبر خواهد بود و بازگشت زودهنگام در برنامه قرار ندارد.
او گفت:«فرانکی دییونگ تقریباً شش هفته غایب خواهد بود. گاهی فکر میکنم شاید بد نباشد یک بازیکن این مدت را استراحت کند تا از خستگی و فشار رها شود.»
سرمربی تیم ملی هلند در ادامه تأکید کرد که مهمترین مسئله برای دییونگ رسیدن به آمادگی کامل پس از پایان دوران مصدومیت است.
او افزود:«با این حال باید صبر کنیم تا بعد از بازگشت، آمادگی بدنی کامل خود را دوباره به دست بیاورد.»
کومان پیش از این نیز از نحوه مدیریت مصدومیت دییونگ در بارسلونا انتقاد کرده و معتقد بود این بازیکن در گذشته زودتر از زمان مناسب به میدان بازگردانده شده است؛ موضوعی که به اعتقاد او میتواند روند بهبودی بازیکنان را با مشکل مواجه کند.
سرمربی سابق بارسلونا در بخش دیگری از صحبتهایش به پدری پرداخت؛ بازیکنی که در زمان حضور او برای نخستین بار فرصت بازی در تیم اصلی بارسلونا را پیدا کرد. کومان توضیح داد که در ابتدا شناخت زیادی از این هافبک جوان نداشت، اما کیفیت او خیلی زود در تمرینات مشخص شد.
او گفت:«من اولین مربی بارسلونا بودم که با پدری کار کردم. او را نمیشناختم. بارسلونا او را از لاس پالماس خرید و برنامه این بود که به صورت قرضی به تیم دیگری برود. اما بعد از دو روز تمرین، بازیکنی دیدم که واقعاً از هر نظر فوقالعاده بود.»
کومان در ادامه به نکتهای اشاره کرد که به گفته او نقش مهمی در تصمیم نهاییاش برای نگه داشتن پدری در تیم داشت؛ رابطهای که خیلی زود میان این بازیکن جوان و لیونل مسی شکل گرفت.
او ادامه داد:«اما مهمتر از آن، دیدم که لیونل مسی دائماً به دنبال ارتباط با اوست. مسی مرتب توپ را به پدری پاس میداد.»
سرمربی سابق بارسلونا توضیح داد که این رفتار از سوی مسی نشانه مهمی از اعتماد او به تواناییهای یک بازیکن است.
او اضافه کرد:«باور کنید اگر مسی استعداد شما را قبول نداشته باشد، در تمرین به شما پاس نمیدهد؛ بهسادگی شما را نادیده میگیرد.»
کومان در پایان تأکید کرد مشاهده تعامل میان مسی و پدری برای او نشانهای روشن بود که این بازیکن جوان میتواند آینده مهمی در بارسلونا داشته باشد.
او گفت:«من دیدم که رابطه آنها چگونه رشد میکند و برای من این نشانه قطعی بود که تصمیم درستی گرفتهام که پدری را در بارسلونا نگه دارم.»