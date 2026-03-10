موضعگیری فدراسیون درباره حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶
با توجه به جنگ تحمیلی، وضعیت حضور و برنامههای تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ به یکی از موضوعات مورد توجه هواداران و رسانهها تبدیل شده و بسیاری در انتظار موضع و تصمیم نهایی فدراسیون فوتبال هستند.
به گزارش ایلنا، با توجه به تحولات اخیر منطقه و حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، این فضای پرتنش به فوتبال نیز کشیده شده و حالا موضوع حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی آمریکا برگزار میشود، به یک پرسش جدی تبدیل شده است. اظهارات اولیه رئیس فدراسیون فوتبال درباره احتمال عدم حضور ایران در این رقابتها، نگرانیهایی را در میان هواداران ایجاد کرد؛ هرچند در ادامه مسئولان فدراسیون مواضعی امیدوارکنندهتر مطرح کردند. با این حال به نظر میرسد حتی در داخل فدراسیون نیز هنوز تصویر روشنی از تصمیم یا اتفاق نهایی وجود ندارد.
در همین حال، غیبت نمایندگان ایران در ورکشاپ جام جهانی ــ در حالی که حتی ویزای برخی از اعضای اعزامی نیز صادر شده بود ــ به یکی از نکات قابل توجه تبدیل شده است. تیم ملی در مراسم قرعهکشی جام جهانی با حداقل نفرات حاضر شد و سرمربی تیم ملی به همراه همکارانش از کمپ پیشنهادی برای اقامت تیم نیز بازدید کردند. با این وجود، در شرایط فعلی هنوز مشخص نیست که ایران در نهایت در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت یا اینکه ممکن است اتفاقی غیرمنتظره و غیبت تیم ملی در این رقابتها رقم بخورد.
سخنگوی فدراسیون فوتبال در این خصوص میگوید: همانطور که در سخنان ریاست فدراسیون فوتبال هم مطرح بود، امیدوار هستیم جام جهانی که قرار است ده سال بعد در مورد آن صحبت شود به عنوان اولین جام جهانی 48 تیمی، به جای کیفیت تیمها و مسابقات، چنین روایتی (سیاسی) در موردش مطرح نباشد و مسئولیت آن برعهده برگزارکنندگان آن است.
علوی ادامه داد: فدراسیون فوتبال با ارسال نامهای و همچنین انتشار بیانیه در فاصله 94 روز تا آغاز جام جهانی، خواستار این است که جامعه فوتبال وفق قوانین بالادستی در حوزه فوتبال و عدم دخالت سیاست در حوزه فوتبال است، ورود کنند و اجازه ندهند این رویه ناصواب بیش از این در برگزاری فستیوال بزرگ جام جهانی، خلل به وجود بیاورد. متاسفانه رویه رفتاری و کنش خصمانه در ماههای اخیر نسبت به تیم ملی بزرگسالان ایران وجود داشته و همین الان اعضای تیم ملی و کادر تیم ملی باید در ورکشاپ حاضر میشدند اما طبیعتا رفتار تیم میزبان وجود دارد.
تیم ملی ایران در جام جهانی با مصر، نیوزلند و بلژیک همگروه است که باتوجه به قدرت حریفان، فرصتی استثنایی را در اختیار تیم ملی قرار میداد تا برای اولین بار از مرحله گروهی صعود کند.