بیانیه باشگاه پرسپولیس و محکومیت حملات اخیر به خاک ایران

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم پرسپولیس با انتشار بیانیه‌ای نسبت به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران مقتدر واکنش نشان دادند.

در این بیانیه آمده است:

با تسلیت به مناسبت شهادت هم وطنان عزیزمان از جمله جمعی از مقامات سیاسی و نظامی که مقتدرانه و در عین حال مظلومانه توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند، متأسفانه از همان ساعات نخستین آغاز حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران عزیز، شاهد آن هستیم که این دو جنایتکار به مراکز غیر نظامی از جمله مدارس و بیمارستان‌ها را مورد هدف قرار می‌دهند و در اقدامی وقیحانه، اماکن ورزشی نیز مورد حمله نظامی قرار گرفته است. در هیچ جنگی در جهان، هدف قرار دادن مدرسه و بیمارستان جایگاهی ندارد و این اقدامات بزدلانه دشمن، تنها نشان‌دهنده استیصال و درماندگی آن‌ها در برابر شکوه این مرز و بوم است.

ما بازیکنان پرسپولیس با دلی آکنده از خون، انزجار خود را از رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار اعلام کرده و حمله به مراکز آموزشی از جمله "مدرسه دخترانه میناب"، که باعث شهادت آینده سازان کشورمان شدو همچنین اماکن ورزشی را به شدت محکوم می‌کنیم.

ما با حمایت قاطع از نیروهای مسلح ایران عزیز، باور داریم که پیروزی نهایی از آنِ ماست و اطمینان داریم با قدرت همین نیروهای جان‌برکف، دشمنان ایران به زودی پشیمان شده و ملت غیور ایران با هدایت رهبری ملت از این پیچ تاریخی به سلامت و سربلندی عبور خواهد کرد.

انتهای پیام/