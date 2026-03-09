بیانیه باشگاه آلومینیوم اراک در پی انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی

باشگاه آلومینیوم اراک در پی انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی بیانیه ای منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، در پی اعلام رسمی انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی، باشگاه آلومینیوم اراک بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین

در روزهایی که یاد و نام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) همچنان چراغ راه ملت ایران است و دل‌های مردم ایران اسلامی از فقدان رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای(قدس سره) آکنده از اندوه و داغی عمیق است، انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه‌الله) از سوی مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، فصلی تازه در استمرار مسیر انقلاب و تداوم آرمان‌های بلند آن گشود.

باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و به‌ویژه رهبر شهید، این انتخاب شایسته را به ملت بزرگ ایران، جامعه ورزش کشور و تمامی دوستداران انقلاب اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌نماید. بی‌تردید تداوم راه انقلاب با هدایت رهبری جدید، پشتوانه‌ای برای حفظ اقتدار ملی و تقویت امید در مسیر پیشرفت کشور خواهد بود.

جامعه ورزش همواره در بزنگاه‌های مهم تاریخی، همگام و همراه ملت ایران بوده است و امروز نیز با روحیه همدلی، همبستگی ملی و تلاش برای ساختن ایرانی مقتدر، مستقل و آباد، در کنار دیگر اقشار جامعه در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برمی‌دارد.

خانواده بزرگ باشگاه آلومینیوم اراک ضمن اعلام حمایت و همراهی با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، بر عهد خود برای ترویج فرهنگ همبستگی، تلاش، اخلاق و سربلندی ایران اسلامی تاکید کرده و امیدوار است در سایه وحدت و همدلی ملت ایران، آینده‌ای روشن و پرافتخار برای کشور عزیزمان رقم بخورد.

