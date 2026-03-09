بیانیه استقلال در پی انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال تهران در پی انتخاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، بیانیه ای منتشر کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال به نمایندگی از خانواده بزرگ آبی‌پوشان و میلیون‌ها هوادار این باشگاه در سراسر کشور، انتخاب حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس خبرگان رهبری را تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

پس از دوران رهبری حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، اکنون بار دیگر پرچم هدایت انقلاب اسلامی به دست سیدی دیگر از این خاندان شریف سپرده شده است؛ رخدادی که برای ملت ایران یادآور استمرار مسیر انقلاب اسلامی در سایه هدایت و رهبری خاندان سادات و علمای بزرگ این سرزمین است.

بی‌تردید تصمیم مجلس خبرگان رهبری در این مقطع حساس تاریخی، نشان‌دهنده درایت، مسئولیت‌شناسی و توجه به مصالح عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و می‌تواند موجب تقویت انسجام ملی و استمرار مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور عزیزمان شود.

باشگاه استقلال به عنوان بخشی از سرمایه اجتماعی و فرهنگی ایران اسلامی، خود را همراه و همگام با ملت بزرگ ایران دانسته و بر این باور است که در سایه همبستگی ملی، ایمان و تلاش جمعی، ایران اسلامی با قدرت از چالش‌ها عبور کرده و به افق‌های بلند پیشرفت و اقتدار دست خواهد یافت.

خانواده بزرگ استقلال اعلام می‌دارد که جامعه هواداری و ورزشی این باشگاه همچون گذشته، در مسیر اعتلای نام ایران عزیز در عرصه‌های مختلف ورزشی گام برخواهد داشت و تلاش خواهد کرد با افتخارآفرینی در میادین داخلی و بین‌المللی، سهمی در تقویت غرور و همبستگی ملی داشته باشد.

در پایان، باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال با قلبی سرشار از اندوه، شهادت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) را به ملت بزرگ ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی، خانواده مکرم ایشان و تمامی دوستداران انقلاب اسلامی تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مجاهد بزرگ علو درجات و برای ملت شریف ایران صبر، عزت و سربلندی مسئلت می‌نماید.

