حمله تند هاسلبینک به مورینیو
او به شکلی باورنکردنی ریاکار است!
جیمی فلوید هاسلبینک، مهاجم پیشین فوتبال، با انتقاد شدید از ژوزه مورینیو، سرمربی بنفیکا، او را به ریاکاری متهم کرد و در عین حال بار دیگر به مشکل قدیمی و حلنشده نژادپرستی در فوتبال پرداخت.
به گزارش ایلنا، جیمی فلوید هاسلبینک، مهاجم سرشناس و پیشین دنیای فوتبال، در اظهاراتی جنجالی و صریح، ژوزه مورینیو، سرمربی فعلی بنفیکا را به ریاکاری متهم کرد و پرده از زخمهای کهنه نژادپرستی در فوتبال برداشت. هاسلبینک که معتقد است پدیده زشت نژادپرستی در مستطیل سبز به یک چرخه باطل تبدیل شده، تأکید کرد که این وضعیت «هیچوقت تمام نمیشود» و گویی فوتبال همیشه پس از هر حادثه، دوباره به همان نقطه تاریک آغازین برمیگردد.
این موج جدید انتقادات زمانی بالا گرفت که در جریان یکی از دیدارهای لیگ قهرمانان اروپا، وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی، جانلوکا پرستیانی از تیم بنفیکا را به توهینهای نژادپرستانه متهم کرد. همزمان، در همان آخر هفته، چهار بازیکن در لیگ برتر انگلیس نیز در فضای مجازی هدف حملات نژادپرستانه قرار گرفتند که منجر به دخالت پلیس و آغاز تحقیقات رسمی شد.
هاسلبینک با اشاره به این حوادث، به بازخوانی تجربیات تلخ خود در فصل ۲۰۰۰-۱۹۹۹ و دوران حضورش در اتلتیکومادرید پرداخت؛ روزگاری که نه تنها شعارهای نژادپرستانه را در ورزشگاه تحمل میکرد، بلکه حتی هنگام خروج از میدان نیز با رفتار شرمآور برخی هواداران و پرتاب تف به سمت خود روبهرو میشد.
او در گفتگو با روزنامه گاردین، تنهایی و بیپناهی خود را در آن سالها اینگونه توصیف کرد: «فقط به من تف میانداختند و در واقع من تنها بازیکن سیاهپوست تیم بودم.» او با گلایه از اینکه در آن لحظات هیچکس برای حمایت به سراغش نیامد، افزود: «باعث میشود احساس بیارزشی کنی، احساس بدی داشته باشی. همه به زندگیشان ادامه دادند و خیلی دربارهاش صحبت نشد. مردم دیدند، اما وقتی تنها هستی چه کاری از دستت برمیآید؟»
با وجود این حجم از آسیب، هاسلبینک معتقد است آنچه وینیسیوس جونیور امروز تجربه میکند، به مراتب سختتر است. وینیسیوس در طول هشت سال حضورش در رئال مادرید، حدود ۲۰ بار هدف توهین قرار گرفته که بخش اعظم آن در خاک اسپانیا بوده است. یکی از چالشهای بزرگ در اثبات این جرایم، استفاده بازیکنان از ترفند «پوشاندن دهان» است. در ماجرای اخیر میان وینیسیوس و پرستیانی، هاسلبینک این حرکت را یک «منطقه خاکستری» نامید و گفت: «همه فکر میکنیم او چیزی گفته، چون چرا باید دهانش را بپوشاند؟ اما نمیتوانیم آن را ثابت کنیم. این هنوز یک منطقه خاکستری است.» این در حالی است که کیلیان امباپه مدعی شده شنیده است پرستیانی پنج بار واژه «میمون» را علیه وینیسیوس به کار برده؛ ادعایی که بازیکن آرژانتینی بنفیکا آن را رد کرده است.
اما تندترین بخش انتقادات هاسلبینک، متوجه شخص ژوزه مورینیو بود. سرمربی بنفیکا پیش از این مدعی شده بود که جشن گلهای تحریکآمیز وینیسیوس میتواند با واکنشها و اتفاقات بعدی مرتبط باشد؛ دیدگاهی که با واکنش تند هاسلبینک روبهرو شد. او با پرسش این سؤال که «او اصلاً درباره چه چیزی صحبت میکند؟»، جشن معروف و جنجالی خودِ مورینیو در اولدترافورد را یادآوری کرد؛ زمانی که او به عنوان سرمربی پورتو پس از گل تیمش، با هیجانی مشابه روی چمنها سر خورد.
هاسلبینک با خطاب قرار دادن مورینیو گفت: «چه ریاکاری. واقعاً ریاکار است. باورکردنی نیست.» او در پایان تأکید کرد که مورینیو به جای توجیه رفتارها، باید مسئولیتپذیرتر عمل میکرد: «او باید پیش بازیکن میرفت و مستقیم میپرسید: چه گفتی؟ اگر بازیکن بگوید توهین نژادپرستانه نکرده، میگویی، خُب، من با بازیکن صحبت کردم و این پاسخ اوست. اما اگر چنین توهینی کرده باشد، باید مجازات شود. مورینیو در تیم بنفیکا بازیکنان رنگینپوست دارد؛ آنها الان چه احساسی دارند؟»