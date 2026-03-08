به گزارش ایلنا، پس از پایان همکاری فدراسیون فوتبال مراکش با ولید رکراکی و انتخاب محمد وهبی به عنوان سرمربی جدید «شیرهای اطلس»، گمانه‌زنی‌ها درباره نخستین فهرست این مربی برای تیم ملی افزایش یافته است.

این تغییر در شرایطی رخ داده که کمتر از سه ماه تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده و فدراسیون فوتبال مراکش امیدوار است وهبی بتواند روند موفقیت‌های اخیر تیم ملی را ادامه دهد؛ موفقیت‌هایی که با صعود تاریخی مراکش به نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ همراه بود.

اردو و بازی‌های تدارکاتی

تیم ملی مراکش در چارچوب برنامه آماده‌سازی برای جام جهانی، قرار است دو دیدار دوستانه برگزار کند؛ نخست برابر اکوادور در ۲۷ مارس در مادرید و سپس مقابل پاراگوئه در ۳۱ مارس در شهر لانس فرانسه.

احتمال دعوت از ستاره‌های جوان

بر اساس گزارش سایت مراکشی «le360 sport»، فهرست نخست وهبی ممکن است شامل چند چهره جدید و حتی برخی غافلگیری‌ها باشد. گفته می‌شود سرمربی جدید قصد دارد به بازیکنانی که در رقابت‌های جام جهانی جوانان در شیلی زیر نظر او درخشیدند نیز فرصت حضور در تیم ملی بزرگسالان را بدهد.

از جمله نام‌های مطرح برای حضور در اردو می‌توان به عثمان معما بازیکن واتفورد (در صورت بهبودی از مصدومیت)، یاسر زعبیری مهاجم جوان باشگاه رن، اسماعیل باعوف مدافع کامبور هلند و یاسین جسیم بازیکن استراسبورگ اشاره کرد.

احتمال بازگشت برخی بازیکنان

در کنار این نفرات، عملکرد خوب عمران لوزا در فصل جاری با واتفورد ممکن است باعث بازگشت او به فهرست تیم ملی شود.

همچنین احتمال دعوت از یانیس البکراوی که پیش‌تر با تیم امید مراکش به قهرمانی جام ملت‌های آفریقا زیر ۲۳ سال رسیده و اکنون در استوریل پرتغال بازی می‌کند، مطرح شده است. سمیر المرابط بازیکن استراسبورگ نیز از دیگر گزینه‌های احتمالی برای حضور در فهرست جدید است.

معیار انتخاب بازیکنان

محمد وهبی در نخستین نشست خبری خود تأکید کرد که در انتخاب بازیکنان، تنها عملکرد آن‌ها ملاک خواهد بود و سن بازیکنان نقشی تعیین‌کننده نخواهد داشت.

او در این باره گفت معیار اصلی برای دعوت بازیکنان عملکرد فنی خواهد بود و تفاوتی میان بازیکنان جوان و باتجربه در این تصمیم‌گیری وجود ندارد.

با توجه به این رویکرد، انتظار می‌رود نخستین فهرست وهبی ترکیبی از ستاره‌های باتجربه و استعدادهای جوان فوتبال مراکش باشد؛ فهرستی که قرار است مسیر آماده‌سازی این تیم برای جام جهانی آینده را شکل دهد.

