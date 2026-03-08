شش گوهر درخشان «لا فابریکا» به یاری آربلوا شتافتند

به گزارش ایلنا، در حالی که تیم حتی در سفر به بالایدوس تنها با ۱۴ بازیکن از تیم اصلی راهی مسابقه شد، بازیکنان جوان آکادمی فرصت پیدا کردند تا خود را نشان دهند و در این بحران به کمک تیم بیایند.

آربلوا عملاً به این بازیکنان اعتماد کرده و آن‌ها نیز پاسخ این اعتماد را داده‌اند؛ به طوری که در ۱۲ مورد از ۱۳ فهرست بازیکنان دعوت‌شده در دوران مربیگری او، حداقل یک بازیکن از آکادمی حضور داشته است. تنها استثنا، دیدار مقابل رایو وایکانو بود.

در میان این استعدادهای جوان، تیاگو پیتارک بیش از همه درخشیده است. او در نخستین بازی خود به عنوان بازیکن ثابت مقابل ختافه، نمایش امیدوارکننده‌ای داشت و حتی زمانی که تعویض شد، هواداران در سانتیاگو برنابئو با سوت اعتراض نشان دادند که معتقد بودند باید در زمین می‌ماند.

همین حمایت باعث شد آربلوا دوباره در دیدار مقابل سلتاویگو به او اعتماد کند و تیاگو نیز با ارائه یک بازی درخشان پاسخ دهد. او با ۸۵ درصد دقت پاس، دو شوت به سمت دروازه و دو توپ‌گیری، یکی از بهترین بازیکنان زمین بود و حتی آربلوا ترجیح داد پیش از او آردا گولر را تعویض کند.

آربلوا در تمجید از این هافبک جوان گفت تیاگو با شخصیت، تلاش، توانایی بالای پرس و میل همیشگی برای گرفتن توپ، بازیکنی بسیار پویا است که دقیقاً با هویت رئال مادرید هماهنگ است. به گفته او، تیاگو دقایق بازی را خودش به دست آورده و حضورش نتیجه کیفیت فوتبالش است، نه صرفاً اعتماد مربی. آربلوا معتقد است او بازیکنی با «نشان رئال مادرید» است و نشان داده می‌تواند جایگاه خود را در تیم تثبیت کند.

با این حال، تیاگو تنها بازیکن جوانی نیست که فرصت بازی پیدا کرده است. سسترو در چهار بازی به میدان رفته و از این نظر با تیاگو برابر است. پس از آن‌ها پالاسیوس با سه بازی، داوید خیمنز و مانوئل آنخل هر کدام با دو بازی و مسونرو با یک بازی قرار دارند.

این شش بازیکن آکادمی در ۱۳ بازی نخست دوران آربلوا برای تیم اصلی بازی کرده‌اند و انتظار می‌رود نام‌هایی مانند فورتئا، خوان مارتینز، یانیس و رشاد نیز به زودی به این فهرست اضافه شوند. آربلوا تأکید کرده که آکادمی رئال مادرید باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، هرچند بهترین بازیکنان جهان به این باشگاه می‌آیند، اما در آکادمی نیز استعدادهای بزرگی وجود دارد.

چالش اصلی برای این بازیکنان جوان این است که نشان دهند درخشششان موقتی نیست و می‌توانند به طور ثابت در تیم اول جایگاه پیدا کنند. در شرایطی که ستاره‌هایی مانند امباپه، بلینگام، میلیتائو، کاماوینگا و رودریگو در دسترس نبودند، همین بازیکنان جوان بودند که به کمک تیم آمدند و نشان دادند آکادمی همچنان می‌تواند ناجی رئال مادرید در روزهای سخت باشد.

