نگرانی جدید برای بارسلونا؛ مصدومیتها دست از سر فلیک برنمیدارند
مصدومیت اونای گومز که با عصا ورزشگاه اتلتیک را ترک کرد و وضعیت نامطمئن اریک گارسیا که فلیک مجبور شد بدون استراحت از او استفاده کند، نگرانیهای سرمربی بارسلونا را درباره افزایش مصدومان تیم بیشتر کرده است.
به گزارش ایلنا، موج مصدومیتها در این فصل اتلتیک بیلبائو را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و با فشردهتر شدن تقویم مسابقات، حالا نگرانیهایی را برای بارسلونا نیز به وجود آورده است؛ تیمی که درست در آستانه مقطع تعیینکننده فصل با مشکلاتی در خط دفاعی روبهرو شده است. در دیدار دیشب در ورزشگاه سنمامس، نشانههای این بحران از همان دقایق ابتدایی دیده شد.
اونای گومز پیش از رسیدن بازی به دقیقه دهم دچار مصدومیت شد و پس از برخوردی با مارک برنال که در آن زانویش به شکل نامناسبی روی زمین فرود آمد، با کمک اطرافیان و در حالی که از ناحیه پای چپ بهوضوح لنگ میزد زمین مسابقه را ترک کرد. این تنها صحنه نگرانکننده کنار زمین نبود؛ چرا که هانسی فلیک نیز در طول مسابقه چند بار دچار اضطراب شد، بهویژه درباره وضعیت اریک گارسیا. هم سرمربی آلمانی بارسا و هم ارنستو والورده در این بازی ترکیبی با تغییرات قابلتوجه به میدان فرستاده بودند؛ تصمیمی که پس از هفتهای پرفشار گرفته شد.
والورده که پس از حذف تیمش از جام حذفی مقابل رئال سوسیداد در چهارشنبه گذشته، حالا فقط رقابتهای لالیگا را پیش رو داشت، ترجیح داد به برخی مهرههای اصلی مانند سانست و گوروزتا استراحت بدهد. در مقابل، بازیکنانی که کمتر در ترکیب اصلی قرار میگرفتند مانند سلتون یا نفراتی که در پستهای متفاوتی به کار گرفته شدند، از جمله اونای گومز که توانایی بازی در نقشهای مختلف را دارد، فرصت حضور پیدا کردند.
سرمربی اتلتیک درباره وضعیت اونای که با عصا ورزشگاه را ترک کرد گفت: «صحنه زشتی بود، اما در اوویدو هم با صحنه خاور سار همین حس را داشتیم و چیزی نشد. باید منتظر بمانیم.»
در سوی دیگر، فلیک تصمیم گرفت خط میانی متفاوتی با حضور کاسادو و برنال بچیند تا بتواند به پدری و فرمین پیش از دیدار مرحله حذفی لیگ قهرمانان مقابل نیوکاسل استراحت بدهد. او در نشست خبری پس از بازی توضیح داد: «باید دقایق را مدیریت میکردیم.»
با این حال، شرایط در خط دفاعی اجازه چنین چرخشی را به او نمیداد. غیبت دو مدافع کناری اصلی تیم یعنی کنده و بالده باعث شد فلیک نتواند به اریک گارسیا استراحت بدهد؛ بازیکنی چندپسته که بیشترین دقایق حضور در میدان را در ترکیب بارسلونا داشته و در طول بازی بیش از هر بازیکن دیگری نگرانی سرمربی آلمانی را برانگیخت.
اولین لحظه اضطراب در نیمه نخست و پس از برخورد او با آداما بویرو رقم خورد؛ جایی که اریک با حالتی نگران دستهایش را روی سر گذاشت و نشانههای درد در چهرهاش دیده میشد. در نیمه دوم نیز او چند بار کنار زمین مشغول انجام حرکات کششی شد. خستگی شدیدش کاملاً قابل مشاهده بود و به نظر میرسید فلیک قصد دارد با آخرین تعویض خود آرائوخو را به جای او وارد زمین کند.
اما این اتفاق رخ نداد. درست در لحظهای که داور چهارم در حال آماده کردن تابلو تعویض بود، کاسادو روی زمین افتاد و خودش درخواست تعویض کرد و برنامه تغییر کرد.
اریک گارسیا که مسابقه را در نقش مدافع راست و در پست کنده آغاز کرده بود، در نهایت بازی را در شرایطی به پایان رساند که هدایت خط میانی تیم را بر عهده داشت.