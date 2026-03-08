انتقاد تند گواردیولا از داوری پس از بازی منچسترسیتی و نیوکاسل

با این حال، اتفاقات داوری در جریان مسابقه باعث نارضایتی سرمربی سیتی شد. گواردیولا که در جریان بازی به دلیل اعتراض به تصمیم داور کارت زرد دریافت کرد، پس از پایان مسابقه نسبت به قضاوت سام باروت واکنش نشان داد.

او در گفت‌وگو با شبکه «TNT» اظهار داشت: «موضوع فقط جریمه یا کارت نیست، بلکه برخی تصمیماتی است که برای من قابل درک نیست.»

گواردیولا به صحنه‌ای اشاره کرد که در آن جرمی دوکو پس از عبور از کیران تریپیه در محوطه جریمه سرنگون شد، اما داور اعتقادی به خطا نداشت. سرمربی سیتی در این باره گفت: «خطایی که روی دوکو انجام شد کاملاً واضح بود. چنین صحنه‌ای در هر جای دیگری خطا اعلام می‌شود.»

سرمربی اسپانیایی در ادامه افزود که این نوع تصمیمات در مسابقات مختلف تکرار شده و به همین دلیل دیگر قصد ندارد در برابر آن سکوت کند.

محرومیت دو مسابقه‌ای گواردیولا

گواردیولا همچنین اشاره کرد که به دلیل دریافت کارت زرد در این مسابقه با محرومیت مواجه خواهد شد. طبق قوانین جدید فوتبال انگلیس، دریافت شش کارت زرد در یک فصل برای مربیان به معنای محرومیت دو جلسه از حضور روی نیمکت است.

به این ترتیب، سرمربی منچسترسیتی دیدار تیمش در لیگ برتر مقابل وستهم و همچنین مسابقه مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی را از روی نیمکت هدایت نخواهد کرد.

گواردیولا که بیش از یک دهه در فوتبال انگلیس فعالیت کرده، در پایان تأکید کرد همچنان از بازیکنانش دفاع خواهد کرد و معتقد است برخی تصمیمات داوری نیاز به بررسی دقیق‌تری دارند.