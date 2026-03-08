به گزارش ایلنا، رئال مادرید در حال بررسی گزینه‌های دفاعی برای تقویت ترکیب خود در فصل آینده است و گزارش‌ها حاکی از آن است که مدیران این باشگاه تمرکز ویژه‌ای روی بازار فوتبال آلمان دارند.

بر اساس گزارش فابریتزیو رومانو، کارشناس نقل‌وانتقالات فوتبال، رئال مادرید قصد دارد در پنجره تابستانی پیش رو دست‌کم یک یا دو مدافع میانی به خدمت بگیرد تا خط دفاعی تیم تقویت شود.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که رئال مادرید در ماه‌های اخیر نتوانسته برخی گزینه‌های دفاعی مورد نظر خود را جذب کند. نام‌هایی مانند دایوت اوپامکانو، ابراهیما کوناته و مارک گِهی در فهرست باشگاه قرار داشتند، اما مذاکرات برای جذب آن‌ها به نتیجه نرسید.

در میان گزینه‌های جدید، نیکو شلوتربک مدافع ملی‌پوش آلمانی دورتموند، یکی از اهداف جدی باشگاه مادریدی محسوب می‌شود. گفته می‌شود این مدافع ۲۶ ساله از ویژگی‌هایی مانند قدرت بازی‌سازی از خط دفاع و توانایی رهبری در زمین برخوردار است؛ خصوصیاتى که او را با نیازهای فنی رئال مادرید همسو می‌کند.

طبق این گزارش، کادر استعدادیابی رئال مادرید برای ارزیابی عملکرد شلوتربک، دیدار حساس بوروسیا دورتموند و بایرن مونیخ در بوندس‌لیگا را از نزدیک تماشا کرده‌اند.

با این حال، دورتموند تمایل چندانی به فروش این مدافع ندارد؛ به‌ویژه در شرایطی که احتمال جدایی یولیان برانت در پایان فصل به‌صورت آزاد وجود دارد و باشگاه آلمانی نمی‌خواهد یکی دیگر از بازیکنان کلیدی خود را از دست بدهد.

با وجود این مقاومت، رئال مادرید همچنان وضعیت شلوتربک را دنبال می‌کند و ممکن است در صورت فراهم شدن شرایط، مذاکرات رسمی برای جذب این مدافع در تابستان آغاز شود.

