پیام احساسی گلر ایرانی لوسیل: ایران من طاقت بیار

پیام احساسی گلر ایرانی لوسیل: ایران من طاقت بیار
آرشاشکوری، دروازه‌بان باشگاه لوسیل قطر به جنگ تحمیلی علیه کشور واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، آرشا که این فصل در لوسیل قطر بازی می‌کند، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود و بازنشر یک ویدئو از حملات به خاک ایران، به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان واکنش نشان داد.

آرشا شکوری در توضیح این مطلب نوشت"ایران من طاقت بیار.."

پیام احساسی گلر ایرانی لوسیل: ایران من طاقت بیار

شکوری که سابقه بازی در رده جوانان باشگاه استقلال را دارد، تابستان امسال در حالی که زمزمه پیشنهاد آبی‌ها برای او مطرح شده بود، تصمیم گرفت فوتبال خود را در قطر ادامه دهد به شرایط بهتری برسد. او نیز این روزها به همراهی و همدردی با مردم پرداخته است.

