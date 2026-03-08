به گزارش ایلنا، گزارش جنجالی روزنامه «سان» پرده از پایانِ تلخِ داستانِ وارث دروغینِ مارادونا برداشت. نیروهای پلیس در یک عملیات ضربتی با یورش به مخفیگاهی در شهر لا پلاتا (واقع در ۶۵ کیلومتری جنوب شرقی پایتخت آرژانتین)، سانتیاگو لارا را به همراه دو نفر دیگر دستگیر کردند. یکی از بازداشت‌شدگان، مارسلو لارا، پدر بیولوژیکی همین جوان است و نفر سوم، زنی به نام ماریا خوزه بورین است که گفته می‌شود از کارمندان یک زندان است. در جریان این یورش، ماموران موفق شدند مقادیری کوکائین و انواع مواد مخدر را به همراه یک ترازوی مخصوص توزین، هفت دستگاه تلفن همراه و مبالغی پول نقد کشف و ضبط کنند.

اما داستان سانتیاگو لارا به سال‌ها قبل برمی‌گردد؛ جوانی که در سال ۲۰۱۶ و در سن ۱۵ سالگی، با ادعای اینکه ششمین فرزند دیه‌گو مارادوناست، طوفانی در رسانه‌ها به پا کرد. او مدعی بود مادرش که یک مدل سابق بوده و در سال ۲۰۰۶ (در سن ۲۳ سالگی) بر اثر بیماری سرطان ریه جان باخته، سال‌ها با اسطوره فوتبال آرژانتین رابطه پنهانی داشته است.

نقطه شروع این داستان‌سرایی به ۱۳ سالگی سانتیاگو بازمی‌گشت؛ روزی که او تصویر محو شده خود را در کنار چهره مارادونا روی جلد یک مجله دید. پس از آن ماجرا، پدرش اعتراف کرده بود که در گذشته از او خواسته شده بود برای مشخص شدن حقیقت آزمایش DNA بدهد، اما او زیر بار این کار نرفته بود.

جنونِ اثبات این ادعا تا جایی پیش رفت که پس از درگذشت اسطوره آرژانتینی در نوامبر ۲۰۲۰، سانتیاگو در درخواستی عجیب خواهان نبش قبر قهرمان جام جهانی ۱۹۸۶ شد تا آزمایش تعیین نسب انجام شود. با این حال، حدود هشت ماه بعد، انتشار نتایج قطعی آزمایش DNA رویای او را ویران کرد و نشان داد که هیچ‌گونه پیوند بیولوژیکی میان او و دیه‌گو وجود ندارد.

حالا به جای پوشیدن پیراهن شماره ۱۰، لباس زندان در انتظار این پدر و پسر است. بر اساس تحقیقات اولیه پلیس، مارسلو لارا متهم است که رهبری این شبکه قاچاق مواد مخدر را بر عهده داشته و پسرش سانتیاگو، نه به عنوان وارث مارادونا، بلکه به عنوان دستیار پدرش در این فعالیت‌های مجرمانه و سیاه ایفای نقش می‌کرده است.

