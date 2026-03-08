صعود چلسی و آرسنال در جام حذفی انگلیس
تیمهای فوتبال چلسی و آرسنال به مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی انگلیس صعود کردند.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی انگلیس؛ تیم فوتبال چلسی از ساعت 21:30 شب گذشته (شنبه) در دیداری خانگی مقابل رکسهام به میدان رفت و در پایان وقت اضافه به برتری 4 بر 2 رسیده و راهی یکچهارم نهایی شد.
اوکونکو (40-گلبهخودی)، آچیمپونگ (82)، گارناچو (96) و ژوائو پدرو (5+120) گلزنان چلسی در این بازی بودند.
پیشتر نیز آرسنال با برتری 2 بر یک مقابل مانسفیلد و با گلهای مادوئکه (41) و ازه (66) صعود کرده بود.