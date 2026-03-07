اتلتیکو 3-2 سوسیداد؛ پیش نمایش قبل فینال کوپا دل ری به کام مادریدی ها
دبل نیکو سه امتیاز را به اتلتیکو داد در پیشنمایشی هیجانانگیز از فینال کوپا دل ری.
به گزارش ایلنا، چه فینالی در انتظار ماست! اتلتیکومادرید و رئال سوسیهداد قرار است ۱۸ آوریل در فینال کوپا دلری به مصاف هم بروند؛ دیداری که نوید یک بازی تماشایی را میدهد، بهخصوص بعد از آنچه در این مسابقه لالیگا دیده شد.
با وجود چرخشهای ترکیب از سوی سیمئونه و ماتارازو، هر دو تیم بازیای بسیار مستقیم و تهاجمی ارائه دادند. اتلتیکو در مجموع کنترل مسابقه را در اختیار داشت و در نهایت شایسته کسب سه امتیاز بود.
بازی با یادآوری فرم خوب سورلوث آغاز شد؛ مهاجمی که برابر تیم سابقش عملکرد بسیار خوبی داشته است. پس از اولین هشدار، گل او هم در دقیقه 5 از راه رسید. پرتاب اوت جولیانو با ضربه سر خیمنس ادامه پیدا کرد و مهاجم نروژی در تیر اول توپ را وارد دروازه کرد. او حالا در شش بازی مقابل تیم سابقش هفت گل زده است.
چهار دقیقه بعد گل تساوی به ثمر رسید. انتقال سریع و زیبای رئال سوسیهداد با پاس سوچیچ به کارلوس سولر رسید و او با ضربهای تماشایی توپ را به کنج بالای دروازه فرستاد. گلی فوقالعاده از بازیکنی که بارها نامش به عنوان گزینه اتلتیکومادرید مطرح شده بود.
این گل ضربهای برای اتلتیکو بود، اما شاگردان سیمئونه خوب واکنش نشان دادند و همچنان تیم برتر میدان بودند. آنها تلاش میکردند از کنارهها حمله کنند؛ جولیانو در سمت راست و لوکمن در سمت چپ فعال بودند. همچنین پاسهای بلند کوکه و هانچکو برای ایجاد موقعیت به کار گرفته میشد، اما در نهایت یا پاس آخر دقیق نبود یا ضربه نهایی به گل تبدیل نمیشد. جدیترین صحنه هم احتمال خطای پنالتی روی جولیانو بود. در مقابل، رئال سوسیهداد بیشتر منتظر ضدحمله بود تا اتلتیکو را غافلگیر کند.
یکی از اتفاقات جالب بازی زمانی رخ داد که یک کبوتر پس از برخورد توپ روی زمین گیج شد. بازی برای لحظاتی متوقف شد و خیمنس کبوتر را از زمین خارج کرد.
درست پیش از پایان نیمه اول، رودریگو مندوزا پس از ضربهای که از بارنهچئا دریافت کرد مجبور شد زمین را ترک کند. این بازیکن اهل مورسیا بازی خوبی ارائه داده بود اما مصدوم شد.
نیمه دوم با موجی از تعویضها در اتلتیکو آغاز شد. سیمئونه در عرض ۱۵ دقیقه تمام تعویضهایش را انجام داد و به نظر میرسید نیمنگاهی هم به بازی مقابل تاتنهام دارد. اولین تعویض اجباری بود و یورنته به جای مندوزای مصدوم وارد زمین شد. هشت دقیقه بعد لوکمن، جولیانو و آلمادا از زمین خارج شدند و گریزمان، خولیان و نیکو جای آنها را گرفتند. هفت دقیقه بعد هم کاردوسو به جای کوکه وارد میدان شد.
با وجود این تغییرات، اتلتیکو همچنان تیم برتر باقی ماند. جولیانو، سورلوث و نیکو موقعیتهای خوبی داشتند تا اینکه نیکو گل دوم را به ثمر رساند. او با یک حرکت فردی عالی از دو بازیکن عبور کرد، تلاش کرد توپ را از بین پاهای مدافع رد کند و توپ در نهایت به گریزمان رسید؛ ستاره فرانسوی هم با یک پاس پشتپا در داخل محوطه زمینه گل را فراهم کرد تا اتلتیکو پیش بیفتد.
اما چیزی که برای اتلتیکو بسیار سخت به دست آمده بود، رئال سوسیهداد فقط در یک دقیقه جبران کرد. در حمله بعدی، اویارسابال با ضربهای پای چپ از پشت محوطه توپ را به کنج بالای دروازه فرستاد؛ گلی فوقالعاده که بازی را ۲-۲ کرد.
با این حال نیکو هنوز حرف آخر را نزده بود. ابتدا نزدیک بود ضربه ایستگاهی خطرناک گریزمان را تبدیل به گل کند و چند دقیقه بعد هم اشتباه نکرد؛ او روی ارسال روجری با ضربه سر توپ را به کنج دروازه فرستاد و در دقیقه ۸۱ گل سوم اتلتیکو را به ثمر رساند. چه بازگشتی! پس از این گل، رئال سوسیهداد دیگر نتوانست واکنشی نشان دهد.