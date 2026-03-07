کلن 1-2 دورتموند؛ زنبورها از بحران خارج شدند

به گزارش ایلنا، پس از بر باد رفتن رویاهای قهرمانی در بوندس‌لیگا و حذف تلخ از لیگ قهرمانان اروپا، شاگردان نیکو کواچ به یک پیروزی روحیه‌بخش نیاز داشتند. آن‌ها در دیداری که برایشان با برتری عددی نسبت به حریف همراه بود، با نتیجه ۲-۱ از سد میزبان خود کلن گذشتند تا جایگاه دوم جدول را با حاشیه امنیت هشت امتیازی نسبت به تیم پنجم، تثبیت کنند.

پس از سه ناکامی متوالی در بازی‌های رسمی، این سرهو گیراسی (دقیقه ۱۶) و ماکسیمیلیان بایر (دقیقه ۶۰) بودند که نسخه کلن را پیچیدند. البته در این مسیر، اخراج جامای سیمپسون-پوزی، مدافع کلن در وقت‌های تلف شده نیمه اول (۲+۴۵) کار زنبورها را به مراتب راحت‌تر کرد. با این حال، گل دیرهنگام یاکوب کامینسکی در دقیقه ۸۸، هیجان و دلهره را به دقایق پایانی بازی تزریق کرد.

در سمت مقابل، تداوم روزهای تاریک کلن همچنان ادامه دارد. این پنجمین بازی متوالی بدون برد برای آن‌ها بود؛ روندی که این تیم را عمیق‌تر از همیشه در گرداب سقوط فرو می‌برد. حالا فشارها بر روی سرمربی کلن، به بالاترین حد خود رسیده است، چرا که آن‌ها در دو بازی آینده و سرنوشت‌ساز خود باید به مصاف رقبای مستقیم یعنی هامبورگ و بروسیا مونشن‌گلادباخ بروند.

با وجود وضعیت بحرانی در انتهای جدول، سرمربی ۴۴ ساله کلن پیش از سوت آغاز بازی با اعتماد به نفس خاصی صحبت می‌کرد. او مدعی بود که تیمش بسیار بهتر از آن است که نتواند در لیگ بماند. در سوی دیگر اما، نیکو کواچ پس از شکست سنگین ۴-۱ مقابل آتالانتا و باخت تلخ ۳-۲ در دِرکلاسیکر مقابل بایرن مونیخ، به شدت تلاش کرده بود تا تمرکز شاگردانش را به بالاترین سطح برگرداند.

در ترکیب دورتموند، پارگی رباط صلیبی امره جان یک شوک بزرگ بود تا رامی بن‌سبعینی در خط دفاعی سه نفره جایگزین او شود. در خط حمله هم گیراسی به فابیو سیلوا ترجیح داده شد. کواچ پیش از بازی به شبکه اسکای گفته بود: «افت انگیزه تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست، به خصوص الان که هنوز هیچ چیز در جدول قطعی نشده است.»

شوک زودهنگام و بیداری دورتموند؛ کمک وی‌ای‌آر به زنبورها

با وجود هشدارهای کواچ، دورتموند در دقایق ابتدایی متزلزل نشان داد. کلن با جسارت وارد زمین شد و خیلی زود در دقایق ۱ و ۵ گرگور کوبل را وادار به واکنش‌های حیاتی کرد. با این حال، یک ضربه شروع مجدد به داد زنبورها رسید؛ گیراسی با جای‌گیری عالی روی یک ضربه کرنر، توپ را از فاصله‌ای نزدیک به تور دروازه دوخت تا جریان بازی تغییر کند.

پس از این گل، دورتموند کنترل میدان را در دست گرفت و موفق شد سعید الملا، پدیده جوان کلن را که با درخواست یولیان ناگلزمان از ابتدا در ترکیب قرار گرفته بود، مهار کند. در اواخر نیمه اول، تکل خشن و از پشت سیمپسون-پوزی روی تاندون آشیل بایر، باعث شد تا دانیل زیبرت، داور مسابقه، پس از بازبینی صحنه توسط وی‌ای‌آر (VAR)، کارت قرمز مستقیم را از جیب خارج کند.

تسلیم‌ناپذیری کلن تا ثانیه آخر؛ درام در محوطه جریمه

با وجود یک یار کمتر، کلن هرگز پا پس نکشید. آن‌ها در دقیقه ۵۶ توسط کامینسکی و یوسوفا نیانگ (که اولین بازی فیکس خود را تجربه می‌کرد) یک موقعیت طلایی برای تساوی را از دست دادند و درست چند دقیقه بعد، بایر با گلزنی خود آن‌ها را مجازات کرد.

اوج درام در دقیقه ۶۹ رقم خورد. داور یک ضربه پنالتی به سود دورتموند (به دلیل خطای جنک اوزکاجار بر روی فابیو سیلوا) اعلام کرد، اما پس از دخالت مجدد وی‌ای‌آر، مشخص شد که مدافع کلن ابتدا به توپ ضربه زده و پنالتی لغو شد. در نهایت، گل دقیقه ۸۸ کامینسکی تنها توانست از سنگینی شکست بکاهد، اما برای فرار از بحران کافی نبود تا دورتموندی‌ها با سه امتیاز شیرین راهی خانه شوند.

انتهای پیام/