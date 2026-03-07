پیام تشکر نازون از حمایت باشگاه استقلال

به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، پس از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران و تعطیلی اجباری مسابقات لیگ برتر، اعضای خارجی تیم‌های باشگاهی ایران برای حفظ امنیت خود راهی کشورهایشان شدند. در همین راستا، داکنز نازون مهاجم اهل هائیتی استقلال نیز ایران را ترک کرد.

نازون با ارسال پیامی برای باشگاه استقلال، ضمن تقدیر از ایمیل محبت‌آمیز دکتر علی تاجرنیا، از حمایت و پیگیری‌های باشگاه برای تأمین امنیت او تشکر کرد. این بازیکن در پیام خود با قدردانی از توجه و نگرانی مسئولان باشگاه نسبت به وضعیت او و خانواده‌اش، از فضای حرفه‌ای حاکم در استقلال تقدیر کرد.

مهاجم استقلال در ادامه این پیام توضیح داد که پس از رخدادهای اخیر، با هماهنگی باشگاه برای حفظ امنیت خود ایران را ترک کرده و به همراه چند نفر از هم‌تیمی‌هایش با خودرو به مرز آذربایجان رفته است. او همچنین اعلام کرد که پس از اقامت کوتاه در این کشور، از باکو به پاریس پرواز کرده و در حال حاضر در این شهر حضور دارد.

نازون همچنین در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با انتشار پیام‌هایی از حمایت هواداران و باشگاه استقلال قدردانی کرد و نوشت که با فراهم شدن راننده و امکان سفر امن تا مرز آذربایجان از سوی باشگاه استقلال، توانسته ایران را ترک کند. او در پایان این پیام‌ها با ابراز امیدواری نسبت به برقراری آرامش، برای پایان هرچه سریع‌تر این شرایط دعا کرد.

انتهای پیام/