سرمایهگذاری کریس رونالدو در اسپانیا؛ جهش چشمگیر محبوبیت آلمریا
پس از خرید بخشی از سهام باشگاه آلمریا توسط کریستیانو رونالدو، این تیم اسپانیایی رشد قابل توجهی در شبکههای اجتماعی تجربه کرده و در فهرست پرطرفدارترین باشگاههای فوتبال اسپانیا قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو، کاپیتان تیم النصر عربستان، در تاریخ ۲۶ فوریه اعلام کرد که ۲۵ درصد از سهام باشگاه آلمریا را خریداری کرده است. این سرمایهگذاری از طریق شرکت تازهتأسیس CR7 Sports Investments انجام شده که زیرمجموعه شرکت CR7 SA محسوب میشود.
بر اساس گزارشی که شبکه «دازن» منتشر کرده، این اقدام رونالدو تأثیر قابل توجهی بر میزان توجه هواداران به آلمریا داشته است. پس از این خبر، تعداد دنبالکنندگان این باشگاه در شبکه اجتماعی اینستاگرام به شکل کمسابقهای افزایش یافت و به حدود ۳.۲ میلیون نفر رسید.
با این رشد، آلمریا اکنون در میان پنج باشگاه اسپانیایی با بیشترین دنبالکننده در اینستاگرام قرار گرفته است. در این فهرست، رئال مادرید با ۱۸۱ میلیون دنبالکننده در صدر قرار دارد و پس از آن بارسلونا با ۱۴۶ میلیون در رتبه دوم دیده میشود. اتلتیکو مادرید با حدود ۱۸ میلیون دنبالکننده و سویا با ۳.۶ میلیون نفر نیز در میان این باشگاهها حضور دارند.
نکته قابل توجه این است که آلمریا تنها باشگاهی در این جمع محسوب میشود که در حال حاضر در لالیگا حضور ندارد و در لیگ دسته دوم اسپانیا رقابت میکند.
این تیم در حال حاضر در رتبه سوم جدول لیگ دسته دوم قرار دارد و همچنان برای صعود به لالیگا در فصل آینده شانس قابل توجهی دارد؛ موضوعی که در صورت تحقق میتواند توجه بیشتری را به این باشگاه جلب کند.