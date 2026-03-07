به گزارش ایلنا، شاگردان میکل آرتتا با پیروزی ۲-۱ و صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی، امیدهای خود را برای کسب چهارگانه زنده نگه داشتند.

صدرنشین لیگ برتر ظهر روز شنبه در حالی به مصاف تیم رده شانزدهمی لیگ یک رفت که دو تیم برای اولین بار پس از ۹۷ سال با یکدیگر روبرو می‌شدند و تیم منسفیلد نیز برای نخستین بار از سال ۱۹۷۵ در مرحله پنجم حضور یافته بود.

نونی مادوئکه تیم به شدت تغییر یافته‌ی آرسنال را در اواخر نیمه اول پیش انداخت، اما منسفیلدِ تحت هدایت نایجل کلاف کار را دشوار کرد و با گل ویل ایوانز که در ابتدای نیمه دوم وارد زمین شده بود و از آشفتگی خط دفاعی حریف استفاده کرد، بازی را به تساوی کشاند.

با این حال، سفر خاطره‌انگیز تیم جسور منسفیلد در جام حذفی و رویاهای آن‌ها برای خلق یک شگفتی بزرگ، توسط مردی به پایان رسید که فصل گذشته با پیراهن کریستال پالاس در فینال همین رقابت‌ها گلزنی کرده بود.

ازه مدت کوتاهی پس از ورودش به زمین در نیمه دوم، با ضربه‌ای سهمگین گوشه بالای دروازه را نشانه رفت تا توپ‌چی‌ها برای اولین بار از سال ۲۰۲۰، سالی که در آن قهرمان شدند و تنها جام دوران مربیگری آرتتا تا به امروز را کسب کردند، به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یابند.

