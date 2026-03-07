بازگشت گاوی به فهرست بارسا برای سفر به بیلبائو

به گزارش ایلنا، بارسلونا خود را برای دیدار حساس برابر اتلتیک بیلبائو در ورزشگاه سن‌مامس آماده می‌کند و هانسی فلیک برای این مسابقه تغییراتی در فهرست بازیکنانش اعمال کرده است. در مجموع پنج تغییر در لیست تیم دیده می‌شود که دو مورد از آن‌ها تقریباً از قبل مشخص بود: بازگشت روبرت لواندوفسکی و اریک گارسیا.

هر دو بازیکن دیدار قبلی بارسلونا در جام حذفی مقابل اتلتیکو مادرید را از دست داده بودند؛ لواندوفسکی به دلیل ضربه‌ای که به چشم چپش وارد شده بود و اریک گارسیا نیز به علت محرومیت در آن بازی حضور نداشت. بازگشت این دو بازیکن برای فلیک اهمیت زیادی دارد، به ویژه پس از تلاش سنگین بازیکنان در دیدار جام حذفی، جایی که سرمربی آلمانی به انرژی تازه در ترکیب تیمش نیاز دارد.

دو تغییر دیگر مربوط به بازیکنان جوان تیم دوم باشگاه است. ژاوی اسپارت و آلوارو کورتس به فهرست تیم اصلی اضافه شده‌اند تا جای خالی ژول کنده و آلخاندرو بالده را که دچار مصدومیت شده‌اند، پر کنند. این دو مدافع سه‌شنبه گذشته با پارگی عضله دوسر ران پای چپ مواجه شدند و انتظار می‌رود حدود یک ماه از میادین دور باشند.

اسپارت به عنوان یک مدافع راست آینده‌دار شناخته می‌شود، در حالی که کورتس یک مدافع میانی چپ و چندپسته محسوب می‌شود که توانایی بازی در نقش‌های مختلف خط دفاعی را دارد.

پنجمین تغییر لیست مربوط به گاوی است. هافبک جوان بارسلونا با وجود اینکه هنوز مجوز پزشکی برای بازگشت به میادین را دریافت نکرده، همراه تیم سفر کرده است. تصمیمی که هانسی فلیک با هدف تقویت روحیه تیم در دو بازی مهم پیش رو اتخاذ کرده است.

بارسلونا پس از دیدار با اتلتیک بیلبائو مستقیماً راهی انگلیس خواهد شد تا سه‌شنبه در چارچوب لیگ قهرمانان اروپا به مصاف نیوکاسل برود. گاوی هنوز حدود سه هفته تا دریافت چراغ سبز پزشکی فاصله دارد، اما حضور او در کنار تیم می‌تواند انگیزه مضاعفی برای هم‌تیمی‌هایش ایجاد کند.

در این میان، علاوه بر کنده و بالده، دو بازیکن مصدوم دیگر یعنی فرنکی دی‌یونگ و آندریاس کریستنسن نیز در این سفر حضور ندارند.

فهرست کامل بازیکنان دعوت شده بارسلونا برای دیدار مقابل اتلتیک بیلبائو که شنبه ساعت ۲۳:۳۰ برگزار می‌شود شامل این اسامی است: خوان گارسیا، شزنی، کانسلو، آرائوخو، کوبارسی، اریک، جرارد، برنال، کاسادو، پدری، فرمین، اولمو، لامین، لواندوفسکی، فران، رافینیا، رشفورد، رونی، کوچن، کورتس، تامی و اسپارت.

