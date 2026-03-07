یامال رکورد مسی را پشت سر گذاشت؛ شروعی فراتر از انتظار
لامین یامال با عملکردی خیرهکننده در ابتدای دوران حرفهای خود موفق شده در چهار فصل نخست از نظر آمار گلزنی از رکوردی که لیونل مسی در همین مقطع ثبت کرده بود عبور کند.
به گزارش ایلنا، مقایسه لامین یامال با لیونل مسی شاید در نگاه اول جسورانه به نظر برسد، اما بررسی آمارهای ابتدایی دوران حرفهای این دو ستاره نشان میدهد که وینگر جوان بارسلونا شروعی حتی پررنگتر از اسطوره آرژانتینی داشته است. در حالی که یامال تنها چهارمین فصل حضورش در تیم اصلی را تجربه میکند، مسی سالها در اوج فوتبال جهان قرار داشت و موفق شد ۱۷ سال در سطحی فوقالعاده بازی کند و چهار بار قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.
با این حال آمارهای ثبتشده در چهار فصل نخست حضور هر دو بازیکن در بارسلونا نشان میدهد که تاثیرگذاری یامال در این مقطع زمانی حتی از مسی نیز بیشتر بوده است. هتتریک اخیر او برابر ویارئال که نخستین هتتریک دوران حرفهایاش محسوب میشود، باعث شد تعداد گلهایش از رکورد مسی در چهار سال ابتدایی عبور کند؛ آن هم در حالی که هنوز بخش قابل توجهی از فصل جاری باقی مانده است.
یامال اکنون به ۴۳ گل رسیده؛ آماری که یک گل بیشتر از تعداد گلهای مسی از زمان اولین بازیاش در فصل ۲۰۰۵-۲۰۰۴ تا پایان فصل ۲۰۰۸-۲۰۰۷ است. در زمینه پاس گل نیز اختلاف قابل توجهی دیده میشود، چرا که یامال در همین بازه زمانی ۴۸ پاس گل ثبت کرده؛ در حالی که مسی در چهار سال نخست حضورش در تیم اصلی بارسلونا ۲۴ پاس گل داده بود.
مسیر آغاز فوتبال حرفهای این دو بازیکن نیز تفاوتهایی داشته است. یامال در سن ۱۵ سال و ۹ ماهگی برای نخستین بار به میدان رفت، در حالی که مسی اولین بازی خود را در ۱۷ سال و ۳ ماهگی انجام داد. نخستین گل مسی با آن ضربه چیپ معروف مقابل آلباسته و روی پاس رونالدینیو به ثمر رسید؛ گلی که پس از ۹ بازی رسمی به دست آمد. در مقابل، یامال تنها دو بازی بیشتر زمان نیاز داشت تا اولین گل خود را مقابل گرانادا ثبت کند.
با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و ورزشی بارسلونا در سالهای اخیر، نقش یامال در تیم حتی پررنگتر نیز بوده است. در حالی که مسی در ابتدای مسیرش زیر سایه ستاره بزرگی مانند رونالدینیو رشد میکرد، یامال خیلی زود مجبور شد مسئولیت مهمی در خط حمله تیم بر عهده بگیرد. در این مدت تنها درخشش لواندوفسکی و عملکرد خوب رافینیا در فصل گذشته تا حدی از فشار روی این بازیکن جوان کاسته است.
در رقابتهای اروپایی نیز هر دو بازیکن لحظات مهمی در سالهای ابتدایی حضورشان داشتهاند. برای یامال، یکی از این شبهای بهیادماندنی در نیمهنهایی فصل گذشته مقابل اینتر رقم خورد؛ در حالی که برای مسی چنین شبی در استمفوردبریج برابر چلسی ثبت شد.
از نظر افتخارات نیز یامال تا اینجای کار دو قهرمانی لالیگا، دو سوپرجام اسپانیا و یک کوپا دلری را تجربه کرده است. اگر او در این فصل یک جام دیگر به دست آورد، از نظر تعداد جامهای کسبشده در آغاز دوران حرفهای از مسی نیز جلو خواهد زد؛ هرچند تفاوت بزرگ میان این دو به فتح لیگ قهرمانان اروپا در سنین پایین مربوط میشود.
در الکلاسیکو نیز عملکرد یامال قابل توجه بوده است. مسی در چهار بازی نخست خود برابر رئال مادرید چهار گل به ثمر رساند که شامل هتتریک مشهور در تساوی ۳-۳ نیز میشد. در مقابل، یامال تاکنون در هشت الکلاسیکو به میدان رفته و آمار سه گل و دو پاس گل را ثبت کرده است؛ از جمله گلزنی در سانتیاگو برنابئو و نمایش درخشان در فینال اخیر جام حذفی.
با وجود این آمارها، رسیدن به سطحی که مسی در فوتبال جهان به آن دست یافت، مسیری بسیار طولانی و دشوار است. با این حال اگر بازیکنی بتواند حتی رویای نزدیک شدن به آن سطح را در سر داشته باشد، بدون تردید یکی از جدیترین نامزدها لامین یامال خواهد بود.