خبر خوش برای سیتی پیش از نبرد برنابئو

به گزارش ایلنا، در شرایطی که منچسترسیتی فصل پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد، پپ گواردیولا پیش از تقابل تیمش با رئال مادرید خبرهای مثبتی دریافت کرده است. در دیداری که با تساوی ۲-۲ مقابل ناتینگهام فارست به پایان رسید، سرمربی اسپانیایی توانست ارلینگ هالند را دوباره در اختیار داشته باشد؛ مهاجمی که به دلیل مشکلات جسمانی در بازی قبلی غایب بود.

اگرچه ستاره نروژی در آن مسابقه هنوز به آمادگی کامل نرسیده بود، اما حضورش به خودی خود برای سیتی اهمیت زیادی دارد، چرا که هالند در هر شرایطی می‌تواند خط دفاعی هر تیمی را تهدید کند.

بازگشت هالند تنها خبر خوب برای گواردیولا نبود. جرمی دوکو، وینگر بلژیکی که در دیدار قبلی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بارها مدافعان رئال مادرید را به دردسر انداخته بود، پس از حدود یک ماه دوری به دلیل مصدومیت دوباره دقایقی برای تیمش به میدان رفت.

در کنار این دو بازیکن، ساوینیو نیز به جمع گزینه‌های در دسترس گواردیولا اضافه شده است. این وینگر برزیلی پس از دوری از میادین از ابتدای سال ۲۰۲۶، در دیدار برابر لیدز و همچنین در دقایق پایانی بازی با ناتینگهام فارست فرصت حضور در زمین را پیدا کرد تا به تدریج ریتم مسابقه را بازیابد. حضور این دو وینگر می‌تواند دوباره خط حمله سیتی را فعال کند و فرصت‌های بیشتری برای هالند فراهم سازد.

با این حال وضعیت نیکو اورایلی هنوز مشخص نیست. این بازیکن جوان انگلیسی که در هفته‌های اخیر عملکرد درخشانی در ترکیب گواردیولا داشته، به دلیل رگ‌به‌رگ شدن مچ پا دیدار مقابل ناتینگهام فارست را از دست داد و غیبتش در زمین کاملاً احساس شد.

اورایلی که در پستی جلوتر از نقش معمول مدافع چپ بازی می‌کند، با انرژی و خلاقیت خود طراوت تازه‌ای به بازی سیتی بخشیده و علاوه بر آن با سه گل در کارهای تهاجمی نیز نقش داشته است. شور و انگیزه او در بسیاری از دقایق مسابقات باعث افزایش انرژی تیم شده و حالا وضعیت آمادگی‌اش برای سفر به مادرید یکی از ابهام‌های اصلی کادر فنی است.

در این میان دیدار جام حذفی مقابل نیوکاسل در ورزشگاه سنت جیمز پارک که شنبه ساعت ۲۳:۳۰ برگزار می‌شود، می‌تواند فرصتی برای استراحت برخی بازیکنان خسته مانند هالند باشد. همچنین این مسابقه می‌تواند به بازیکنانی مثل دوکو و ساوینیو فرصت بدهد تا دقایق بیشتری بازی کنند و با آمادگی کامل برای نبرد حساس مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل رئال مادرید آماده شوند.

