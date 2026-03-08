پیام مدیران لیورپول به اشلوت: لیگ برتر را فراموش کن
در شرایطی که رقابتهای فشرده فصل ادامه دارد، مدیران لیورپول از آرنه اشلوت خواستهاند تمرکز اصلی تیم را روی لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی قرار دهد و فشار رقابت در لیگ برتر را در اولویت دوم بگذارد.
به گزارش ایلنا، لیورپول فصل دشواری را در رقابتهای لیگ برتر انگلیس پشت سر میگذارد و همین موضوع باعث شده مدیران باشگاه رویکرد متفاوتی برای ادامه فصل در نظر بگیرند. طبق گزارشی که صفحه تاچ لاین در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، مدیران لیورپول از آرنه اشلوت درخواست کردهاند تمرکز تیم را بیشتر روی رقابتهای حذفی و لیگ قهرمانان اروپا قرار دهد.
بر اساس این گزارش، مدیران باشگاه امیدوار هستند لیورپول بتواند فصل جاری را حداقل با فتح یک جام به پایان برساند. در کنار این هدف، قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر لیگ برتر نیز برای باشگاه اهمیت زیادی دارد تا از مشکلات مالی احتمالی در فصل آینده جلوگیری شود.
پس از برگزاری ۲۹ هفته از لیگ برتر انگلیس، لیورپول با ۴۸ امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار دارد و فاصلهای نهچندان کم با رتبههای بالاتر دارد. همین شرایط باعث شده تمرکز روی رقابتهایی که شانس قهرمانی در آنها بیشتر است، در اولویت قرار بگیرد.
در لیگ قهرمانان اروپا، شاگردان اشلوت در مرحله یکهشتم نهایی باید مقابل گالاتاسرای به میدان بروند. همچنین این تیم در جام حذفی انگلیس نیز شرایط خوبی دارد و شب گذشته موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ ولورهمپتون را شکست دهد تا راهی مرحله یکچهارم نهایی این مسابقات شود.